馬鞍山市中心巴士總站升級　增兩個冷氣候車室　運輸署料年底完成

運輸署今日（9日）在社交平台公布，馬鞍山市中心公共交通總站（又稱馬鞍山市中心巴士總站）將展開第二期「升級」工程，包括再增設兩個空調候車室，翻新市區及新界的士站等，預計工程今年底陸續完成。運輸署團隊已向沙田區議員介紹工程細節，5月17日起實施臨時公共運輸安排。



運輸署2024年在馬鞍山市中心公共交通總站完成多項改善工程。（運輸署FB圖片）

改善工程包括增設空調候車室。（運輸署FB圖片）

馬鞍山市中心總站第二期改善工程料今年底陸續完成

運輸署2024年在馬鞍山市中心公共交通總站完成多項改善工程，包括設置空調候車室，讓乘客在舒適的環境候車。署方今日在社交平台公布，展開第二期「升級」工程，包括再增設兩個空調候車室，更配備乘客資訊顯示板及巴士實時到站時間顯示屏，預計工程今年底陸續完成。

空調候車室配備乘客資訊顯示板及巴士實時到站時間顯示屏。（運輸署FB圖片）

運輸署團隊已向沙田區議員介紹工程細節。（運輸署FB圖片）

翻新工程包括的士站 5.17起實施臨時公共運輸安排

運輸署表示，運輸署團隊已向沙田區議員介紹工程細節，5月17日起實施臨時公共運輸安排，而翻新工程並包括新界及市區的士站。

運輸署又指，改善公共運輸交匯處的候車環境，提升市民出行體驗，是政府地區治理重要的一環，全港18區已有公共運輸交匯處改善工程進行中，包括提升照明裝置、優化通風系統、加設特色牆或翻新牆身飾面等。