撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-02 19:06

元朗橫洲發展計劃爭議近6年，現時橫洲三村（永寧村、鳳池村及楊屋新屋）留守四戶需要在7天內（即5月4日前）回到住所收拾，不能過夜。然而，村民在橫洲落地生根，七天未必足夠讓他們處理所有事宜。由於村民遷出後，未能把全部物品一一帶到新居所，故決定於今日（2日）舉辦「Free物日」，把物品供有需要的市民免費取走。除了物品帶不走，村內生活的動物亦無法與村民一起遷出，有村民透露村內動物去向未明，在目前人去樓空的情況下，晚上及黃昏時段仍不時見到有浪貓到附近垃圾站覓食。

由於村民遷出後，未能把全部物品一一帶到新居所，故決定於今日（2日）舉辦「Free物日」，把物品供有需要的市民免費取走。（曾鳳婷攝）

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「Free物日」今日在元朗朗屏路鳳池村附近進行，「free」出的物品均以生活用具為主，當中不乏一些保養得宜的毛娃娃、拼圖和兒童書籍，也有少量家電用品、傢俱、行李箱及樂器等。據知，現場所有物品大部分來自即將遷出的村民、三代在橫洲居住了半世紀的歐陽家。現場所見，不少家長帶同子女特意前來，並帶備環保袋，在空地中尋找心頭好，物盡其用。

歐陽太透露，她在橫洲生活多年，無法將所有物品搬到新居。她認為將物品直接扔掉送往堆田區十分浪費，故決定助它們找到新主人，將物品「復活」。被問到有否對物品感到不捨，她則無奈指，「唔捨得都冇辦法，執唔到咁多」。歐陽太指，現場多以小朋友玩具、文具和廚具為主，今天過後便會把餘下的物品再處理。

新居環境難飼養 村內動物各散東西

至於村內一直有不少動物，歐陽太指，在村民陸續遷走後，不少動物如貓狗依舊留在村內，無人餵飼。她慨嘆村民並非不想帶走動物，而是新居不容許讓他們繼續飼養。歐陽太本身養有一狗一貓，早前已暫時交由朋友照顧愛貓，而狗隻將會在搬遷之日，把牠帶到新居繼續照顧。

她續指，村內貓狗有義工團體協助，把牠們誘捕及絕育後，便會安排送養，惟她不太清楚村內現時還有多少貓狗未獲安置。她指在晚上及黃昏時段，仍不時見到有浪貓到附近垃圾站覓食。

元朗盛欣區議員區國權表示，餘下的村民會自行帶走自己飼養的動物，而早前離開村民的動物，橫洲關注組由去年11月起已協助配對及安排送養，據他所知，涉事動物已全數安置。

元朗橫洲發展計劃爭議不斷，上周三（28日）地政總署人員再度到橫洲展開收地。當時，過百名保安及警員進駐村口，包圍永寧村、鳳池村及楊屋新屋餘下留守的四戶村民。其後，村民嘗試和地政交涉，寬限提出3個月或14日寬限期後搬出，惟雙方交涉不果，村民住所亦水電被截。最終，地政決定給予住戶7日內可於指定時間返回執拾物品，惟不准過夜，並在住戶要求下，加設照明燈以防被爆竊。