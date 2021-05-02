均益二期6人團隊勝出換屆選舉　首要任務推大維修：唔想加管理費

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-05-02 21:14

均益大廈二期昨日（1日）進行法團換屆選舉，現屆法團組成6人名單出選，舊法團亦有派出多人應戰，會議舉行期間，雙方陣營發生爭拗，一度驚動反黑組及軍裝警到場調停。最終現屆法團派出的6人名單全部當選，當中2人「冧莊」，力保大廈「話事權」；而屬建制陣營的亦派出11人出戰，最終5人當選。法團秘書的高文軒表示，新一期任期首要任務是推動已討論多年的「大維修」，「2014年我哋棟大廈已經中咗個強制驗樓令，由舊法團年代已經討論緊，到後來因社會運動及疫情令很多會議都被逼延期，希望順利的話能於今年底或明天初開展大維修」。

現屆法團派出的6人名單全部當選，當中2人「冧莊」，力保大廈「話事權」。（受訪者提供圖片）

均益大廈二期業主大會於昨晚8時許舉行，995名住戶及商場業主中，共有202位出席大會，佔總數逾兩成，場面墟冚。現任法團秘書高文軒透露，由於現屆法團的正、副主席均已離任，需先選出會議主持，惟當屬於現任法團支持的候選人黃鎮民自薦時，卻遭對方陣營的支持者不滿，雙方互相指罵，場面混亂，令會議無法進行，在場的當區區議員黃永志協助報警，並有軍裝警到場戒備。最後對方陣營亦臨時派出一名非候選的住戶業主，與黃鎮民角逐會議主持，由於黃鎮民的支持人數較多，對方陣營再度起閧。當會議進行至第三項議程時，討論有關工程顧問的事宜，雙方又發生爭拗，至晚上11時許才開始投票，選出新一屆法團成員。

6人團隊出戰11人名單 現屆兩人「冧莊」保話事權

經點票後，新一屆法團由黃鎮民（Tim）當選主席，郭振揚（Kenny）擔任副主席，林慧莊（Celia）任司庫，陳漢榮、鄭俊賢（Jack）及孔為明（Kathy）成為委員，而現任法團秘書、在均益二期居住43年的高文軒則連任秘書一職，6人陣營中，郭振揚及林慧莊同屬「冧莊」；而新一屆法團委員亦包括幸福老人院院長陳美思、地舖業主胡穎暉，以及住宅業主區兆光、周少英（曾太）及楊美鳳。至於曾任二期法團副主席的倪法昇、曾任二期法團司庫的洪禹平及曾任二期法團委員的尹耀權，以及三名出選的商場及住宅業主，均在大會中落敗。

高文軒表示，新一屆法團上任後，首要任務是推動已討論多年的「大維修」，「由2014年開始，我哋棟樓已經中咗屋宇署嘅強制驗樓令，2016年先開始推得郁，之後又經歷咗社會運動同疫情，令到好多會議都延期咗，到依家都未做到大維修；其實棟大廈40幾年，已經23年冇做過大型維修，上屆我哋已經拎咗200萬做埋啲小修小補，長此下去咁樣唔得，但我哋棟樓好多老人家，唔想加佢哋管理費。」高文軒指如果進度順利，預計年底至明年年初可以開展維修工程。