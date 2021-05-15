疫下活動劇減 本港自創揉合體能舞步 增加小孩肌肉訓練

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-15 18:51

今日（15日）是「國際家庭日」，但新冠肺炎持續逾一年，受疫情影響下，學校及公園一度停課和暫停開放，變相使小朋友留在家中的時間變多，活動機會因而下降。有機構特意為他們設計一隻融合體能動作的舞蹈「DancerXercise」，讓他們能在有限空間中持續運動，透過視像直播，與逾千名來自世界各地的小朋友和家長，一同跳該隻本港首創的舞步，從而推廣親子時間及恆常運動的重要性。

舞步融合深蹲、開合跳等體能操練等動作

是次首創融合舞蹈「DancerXercise」是舞蹈揉合體能動作，爵士芭蕾舞學院（下稱SDM）特意邀請資深體適能教練及舞蹈老師專門設計，舞步音樂沿用SDM主題曲「Born To Shine」。舞步簡單，全曲在2至3分鐘內便會完成，幼稚園小朋友也能輕易上手，十分適合小朋友和家長一同在家中進行。當中舞步著重肌肉鍛練，包括深蹲、開合跳、單腳跳等動作，只需隨音樂拍子擺動，便能輕鬆燃燒卡路里及強化肌肉。

該院院長陳遠航表示，在疫情下，她觀察到孩子減少外出機會，其體力及運動量因而下降。她認為這會大大影響到小朋友的身體機能及成長，一般運動對小朋友來說略為沉悶，故為了提升他們的興趣，她決定把舞蹈和體能運動融合，並邀請資深體適能教練及舞蹈老師設計「DancerXercise」。她指，「DancerXercise」舞步容易入手，有幼稚園及小學版本教學，供家長和孩子能安在家中齊齊做運動。

SDM爵士芭蕾舞學院院長陳遠航表示，在疫情下，她觀察到孩子因少了外出機會，其體力及運動量因而下降，故因此為契機把舞蹈和體能運動融合，創出融合舞蹈「DancerXercise」。（曾鳳婷攝）

體適能教練：可因應空間調整舞步幅度

陳遠航續指，「DancerXercise」是以核心運動及訓練心肺功能的舞步結合，有助訓練體能外，亦能燃燒脂肪。她希望透過結合的舞步，把恆常運動的概念推廣到全球。「運動係一件好嘅事，有咩方式去做呢？想畀多啲選擇大家」。而「DancerXercise」提供了一個能留在家中運動的選擇，同時也是親子活動的一種。

資深體適能教練阮兆倫則指出「DancerXercise」在有2至3張瑜珈墊的位置也能做，適合家居空間不大的香港，亦能因應空間的大小，去調整舞步的幅度。他提到，世衛指出5至17歲的孩子應保持每周3次、每次60分鐘的中等強度帶氧運動，這有助他們的身體健康成長，「DancerXercise」正正符合這個需求，加入舞蹈元素更會吸引小朋友，而舞步簡單易入手，不乏為入門運動的好選擇。

資深體適能教練阮兆倫則指出「DancerXercise」在有2至3張瑜珈墊的位置也能去做，適合家居空間不大的香港，亦能因應空間的大小，去調整舞步的幅度。（曾鳳婷攝）

阮兆倫稱，在「DancerXercise」中，舞步隨著音樂節奏進行，即意味能訓練小朋友控制身體及協調性，持續進行下，有助增強心肺功能、血液循環及新陳代謝。跳舞亦可加強身體肌肉強度，從而減少關節所承受的壓力，減低運動受傷風險。

今次活動是SDM爵士芭蕾舞學院（下稱SDM）贊助慈善機構Kids Angel舉辦，旨在透過活動推廣親子互動及運動的重要性。SDM在疫情前，已多年與Kids Angel共同舉辦不同的實體活動如舞蹈馬拉松。他們希望在推廣舞蹈同時，也能推動父母和孩子間的互動。今年活動在網上進行，活動口號為「每日舞動一個鐘，抗疫，健康，最輕鬆」，在線上和世界名地逾千名家長和小朋友一同體驗「DancerXercise」。

「DancerXercise」舞蹈教學：https://youtu.be/t-_uUBfF8dk