盲人工廠將暫時遷至坪石邨校舍　區議員關注沿途引路徑不足

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-05-25 17:40

因應重建計劃，位於土瓜灣盲人工廠需暫時遷至位於坪石邨空置的聖公會聖約翰小學校舍作臨時處所，今日（25日）觀塘區議會討論相關議題。有區議員關注臨時處所周邊的社區設施，是否能配合學員的需要，例如盲人引路徑數目是否足夠，以及燈光照明問題。輔導會代表回應指，房屋署已於邨內加設相關設施，署方未來亦會於邨內一條天橋加裝掛燈，助非全盲學員在安全環境下抵達處所。

香港盲人輔導會早年提交申請，建議重建位於木廠街19號盲人工廠用地，重建計劃為興建一幢17層高的綜合服務大樓。（資料圖片/高仲明攝）

根據社會福利署提交的文件，指香港盲人輔導會早年提交申請，建議重建位於木廠街19號盲人工廠用地，重建計劃為興建一幢17層高的綜合服務大樓，大樓內包括日間訓練、職業康復/訓練和住宿照顧服務，預計2025年年底落成。

盲人工廠於1963年成立，設有庇護工場及工廠部，輔導會按不同服務者的工作能力，安排他們接受不同工作種類的訓練和工作。截至2021年3月31日，盲人工廠共有194名服務使用者，當中146名為庇護工場學員，48名是以僱傭合約聘用的受薪殘疾工友。而盲人工廠大樓設有白普理盲人護理安老院及盲人工廠，拆卸重建便須另覓臨時處所為護理安老院及盲人工廠的服務使用者繼續提供服務。輔導會安排護理安老院暫時遷往賽馬會屯門盲人護理安老院，而盲人工廠則暫時遷至位於坪石邨空置的聖公會聖約翰小學校舍。輔導會曾分別於2019年5月及2020年8月，與社署會見當區區議員，介紹盲人工廠臨時處所的安排。

盲人工廠需暫時遷至位於坪石邨空置的聖公會聖約翰小學校舍作臨時處所，2019年十多位工友、學員、家長以及前立法會議員張超雄入內參觀。（資料圖片/鄧栢良攝）

今日觀塘區議會社會服務及青年發展委員會會議討論臨時處所細節，觀塘區議會主席蔡澤鴻透露，會上社會福利署觀塘區助理福利專員梁淑芬指小學校舍於今年中進行改建工程，預計明年中至2025年期間運作。盲人輔導會職業復康服務總監方善衡則指，工廠將於2025年搬回土瓜灣原址新建的綜合服務大樓。

為避免造成交通擠塞 貨車更改上下貨時間

蔡澤鴻表示，數個月前，前立法會議員張超雄與他及另一名區議員黎寶桂曾開會討論臨時處所問題，他們主要擔心該處的交通擠塞情況，「校舍係新清水灣道嘅樽頸位，如果喺繁忙時間有貨車上落貨，會令交通好擠塞」。方善衡今日回應指，工廠的兩輛貨車會於籃球場內上下貨，原本工廠的服務時間為上午9時至下午4時30分，與運輸署溝通後，貨車改於上午10時至下午4時出入校舍，避開繁忙時間。

有區議員亦關注校舍周邊的社區設施，是否符合學員需要，例如盲人引路徑的數目以及照明設備，「有好多學員係弱視或者嚴重弱視，所以燈光照明好重要」。輔導會表示正了解庇護工場學員及工廠員工，對在盲人工廠原址提供免費車輛接送到臨時處所的需要。社署亦已聯繫相關政府部門，在臨時處所加建及連接現有視障人士引路徑到附近港鐵站及巴士站，方便乘搭公共交通工具的視障人士進出臨時處所，其中房屋署已完成相關引路徑工程；而通往臨時處所的行人天橋兩旁，加裝掛燈及在黃昏或陰天時有自動開啟功能的工程，預計在今年第二季完成。

蔡澤鴻指目前房署新建的引路徑主要由港鐵站伸延出去，但部份學員從牛池灣或彩虹乘車前來，不少區議員擔心沿途是否有充足的引路徑，引領工友前往工廠，建議當局再與學員實地視察，了解引路徑數目是否足夠。