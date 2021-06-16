「紡」如人生｜常霖法師展品滲禪藝　編織寓人生：沒有完美不完美

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-16 18:08

佛教與紡織，看似南猿北轍，各不相干，近日卻有法師將兩者結合，透過在南豐紗廠展出的展品帶出禪意訊息，除了安排導賞員向參觀人士大家分享展覽作品內容，講解在生活中練習禪修的好處，更邀請了知名藝人林嘉欣在對談會中分享日常經驗與藝術的關係。南豐紗廠更為禪藝展提供一連串活動，包括編織工作坊、瑜伽、畫大字等，令大眾對禪修有更多了解。

陳廷驊基金會信託人及策略總裁張添珞（右）認為，每次聽常霖法師（左）的分享，得著甚深。（陳廷驊基金會提供圖片）

出道前為香港著名攝影大師葉青霖的常霖法師，近日在荃灣南豐紗廠舉辦展覽「紡如人生 — 常霖法師禪藝展2021」，將紡織元素放進展覽中，以一條由不同物料編織成的作品，寓意人生，在展架上高低起伏地貫穿多幅充滿禪意的攝影及大字作品，藉著展品所帶出的禪意訊息，引領觀眾把日常生活與佛法禪修融合起來。常霖法師希望藉著藝術展覽，把攝影和畫大字時，頓斷一切思維的經驗，以簡拙的作品來呈現禪的美學，反映事物原來的本質和樣貌，時刻都在不斷變化，根本沒有所謂的完美或不完美。

展覽由陳廷驊基金會負責，陳廷驊基金會信託人及策略總裁張添珞表示 :「基金會團隊從不間斷，為大眾開拓更多資源及機會，擴闊生命的寬度。常霖法師用簡單易明的手法，融合生活化的例子，將抽象而艱澀的人生命題一語道破，每次我聽常霖法師的分享，得著甚深。希望大眾透過今次展覽，也能像我一樣，從霖師身上獲益良多。」

而常霖法師邀請了知名藝人林嘉欣於6月13日的展覽對談會中，分享各自日常經驗，談及藝術、創作和修行，就仿如人生一樣，沒有分別，也不能分開。 常霖法師為這次展覽親自安排及培訓擁有禪修經驗的導賞員，向大眾分享作品內容，講解生活中練習禪修的好處，並會即場體驗簡單的立禪和行禪。展覽中設計四組「心呼吸空間」，期望參觀人士嘗試「停一停 心呼吸」這簡單的正念練習， 親身體會專屬自己的靜心時刻。

參加人士可即場體驗簡單的立禪和行禪。（陳廷驊基金會提供圖片）

除了參觀展覽，大眾亦可參與由南豐紗廠及不同藝術革位共同舉辦的一系列以「禪」為題的工作坊，包括「編織體驗」及「畫大字工作坊」，從創意編織及畫大字中感受生活中的修行，費用全免。參觀人士亦可同時參加「陶禪工作坊」，透過專注一雙手的觸感，了解活在當下。「瑜伽工作坊」則可透過一呼一吸，把專注收回身體，連結身心。此外，紗廠亦安排了「頌缽聲頻感官放鬆之旅」、「靜心禪繞體驗課」及「日本和諧粉彩」體驗，透過頌缽聲、禪繞及和諧粉彩，感受如何在生活當中禪修。

部分展覽作品：

「紡如人生—常霖法師禪藝展2021」展覽詳情 日期: 即日至2021年7月4日 時間: 10am- 7pm 地點: 南豐紗廠紗廠坊（荃灣白田壩街45號）

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