撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-07-04 17:25

夏日炎炎，近日北區竟有蟲侵襲，有北區區議員指，在上水圍、翠麗花園等多處地方出現一種紅色昆蟲，更會聯群結隊而出，引起街坊關注。食環署回應指，該「紅蟲」被視為農作物害蟲，建議市民若不小心接觸到該昆蟲的黏液，應立即用水清洗。而漁護署則表示，該昆蟲在夏天大量出現屬自然現象，在夏季過後數量便會自然回落。

漁護署回應時同樣指，涉事的昆蟲為離斑棉紅蝽（學名：Dysdercus cingulatus）的若蟲，離斑棉紅蝽屬半翅目紅蝽科，是本港夏季常見的昆蟲，成蟲與若蟲習慣群聚生活，以錦葵科及木棉科植物的種子和汁液為主食。（北區區議會文件圖片）

北區區議員蔣旻正表示，近日在上水圍、翠麗花園等多處地方，出現一種紅色昆蟲「紅蝽」，顏色鮮艷，更會聯群結隊而出，數量非常驚人，引起街坊關注。他形容有街坊甚至以火燒、噴殺蟲藥的方式自行毀滅紅蝽，故希望相關部門能解答市民對紅蝽的疑慮。

食環署回應指，經徵詢署方的防治蟲鼠事務諮詢組意見後，認為涉事的昆蟲為「離斑棉紅蝽/赤星蝽象」的若蟲，主要被視為農作物的害蟲，尤其影響棉花屬植物，但未有證據顯示它有礙公眾衞生。署方建議市民如不慎接觸到該昆蟲的黏液，應立即用水清洗，如敏感性皮膚或身體健康狀況較差的人士接觸到黏液，會有機會出現嚴重過敏反應，應立即求醫。

北區區議員蔣旻正表示，近日在上水圍、翠麗花園等多處地方，出現一種紅色昆蟲「紅蝽」，顏色鮮艷，更會聯群結隊而出，數量非常驚人，引起街坊關注。（蔣旻正facebook圖片）

不攻擊人類 戶外寄主植物上覓食

至於漁護署回應時同樣指，涉事的昆蟲為離斑棉紅蝽（學名：Dysdercus cingulatus）的若蟲，離斑棉紅蝽屬半翅目紅蝽科，是本港夏季常見的昆蟲，成蟲與若蟲習慣群聚生活，以錦葵科及木棉科植物的種子和汁液為主食。牠們身體的鮮艷顏色是用作威嚇獵食者，當人類走近，牠們會主動散去，對人不具攻擊性，亦不會對公眾健康構成威脅。離斑棉紅蝽一般只會在戶外寄主植物上覓食，呼籲市民若見到牠們，只需與其保持距離，而毋須恐慌。署方又指，離斑棉紅蝽在夏天大量出現屬自然現象，數量一般於夏季過後便會自然回落。