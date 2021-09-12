破邊洲觀景台得獎設計出爐　山藝教練：當局應評估人流上升的影響

漁護署早前舉辦破邊洲觀景台及相關山徑設施設計賽事，結果於昨（11日）出爐。冠軍作品為「Change never ends（永恒變幻）」，採用階梯式設計的環形觀景台。勝出設計不但不會阻擋觀景視線，更會和附近自然環境配合，而接駁觀景台的山徑則會維持為草坪，以求讓途人均能感受大自然。

有網民得知當局將會在破邊洲動工程，擔心會破壞天然景色。有山藝教練則認為，觀景台設計專業，希望日後在其他郊外地方亦能加設不同設施，助市民更安全地欣賞大自然，惟他同時認為當局設立這些設施時，應多留意對環境的影響，以及評估日後的情況，需教育市民珍惜這些僅存的自然美景。



破邊洲原本是花山的一部分，但長期受海浪沖擊，最後與陸地分離，形成這個充滿特色的小島。（顏銘輝攝）

根據賽事網頁介紹，破邊洲觀景台設計的冠軍作品由建築師梁順祥設計，以「變化」和「時間」為設計概念。入口處會保留現時水泥梯級，並以碎石裝飾，兩旁的樹木會被保留，並配上標誌性設計提示觀景台入口位置。至於接駁的山徑，則會鋪上泥頭及種上草被，兩旁種上灌木，讓行山人士腳踏草地，感受大自然。觀景台則採用環形階梯座位設計，並不會設有保護圍欄，讓人們可以坐下觀看風景，也不擋其視線。

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網民：保持原貌乜都唔整最好

設計一出爐，即惹來不少網民批評，有人留言指「保持原貌乜都唔整最好」、「任何鼓勵更多遊人到訪嘅措施，本質就係破壞環境」、「『破邊洲觀景台』全名係咪『破壞破邊洲景觀觀景台』」，形容該建設如同破壞破邊洲的天然景觀。

香港山藝協會總教練梁梓浩形容勝出的設計專業，因設計觀景台時，設計者有特意思考如何減少對環境的影響，保留破邊洲原貌。他指出，有關設施能提高市民前往該處的安全性，值得推廣。梁梓浩建議政府能仿效日本山上設施的設計，既能保留大自然的和諧感，亦能讓市民安全地享受自然風貌。

香港山藝協會總教練梁梓浩形容勝出的設計專業，因設計觀景台時，設計者有特意思考如何減少對環境的影響，保留破邊洲原貌。（資料圖片）

憂成為另一個垃圾集中地

但梁梓浩同時指出，當局建造設施時，應多加留意對地方造成的污染，以及在人流上升後帶來的影響。「疫情下市民多咗去郊外，令郊外多咗好多垃圾」。他擔心新觀景台建成後，亦會令破邊洲成為另外一個垃圾集中地。此外，以往不少郊外熱點的交通配套不足，只有小巴及的士能到達，梁梓浩認為政府推廣郊野地方時，亦要有相應的交通配套應付人流。「有人嘅地方就有污染，但都希望當局要多啲教育市民珍惜同保護環境，減少破壞」。

籲市民遵從「無痕登山」原則

他呼籲郊遊市民應遵從「無痕登山」原則，即在山林不留下任何痕跡，除了要「自己垃圾，自己帶走」外，亦要尊重大自然生物，不作任何餵食及考慮其他同行人士的感受等。梁梓浩提醒，「除咗自己外，有好多其他人一齊用緊（設施／山林），要將心比己，顧及其他人感受，唔好覺得淨係自己一個用緊」。