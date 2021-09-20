采頤改選搶票箱衝突　業委會稱交警方跟進　居民會：無端入我哋數

早前將軍澳彩明苑發生法團遭物管經理盜去數千萬元款項案件，令不少業主醒覺「自己屋苑自己救」，陸續有居民自組法團或業委會參選。當中本月初挑戰現屆業委會失敗的「采頤居民會」，業委會事後發聲明將矛頭指向居民會，並指已交警方跟進，居民會成員強調由始至終呼籲居民冷靜克制，過程中亦無成員出手，事件源於有個別居民不滿大會主持在選民未填完票，卻宣告截票而引發的爭拗，質疑「無端端入我哋數」，強調不會因被指「搞事」而卻步，中秋前續向居民派發紙燈籠，盼喚醒居民關注屋苑管理透明度。



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居民會成立源於疫情蔓延時

「采頤居民會」的成立源於去年新冠疫情大爆發，居民為廁紙及口罩等防疫物資四處搶購，一班街坊遂自發組成「采頤居民會」，以互助訂購日用品為目標，至疫情稍為緩和後，才始關注管理公司及業主立案法團日常管理事宜。「采頤居民會」現時合共約有200多名成員，既有專業人士如規劃師、大使館職員，興趣班導師，亦有家庭主婦、長者以及年青人，他們會透過WhatsApp群組中互通消息，一發現有屋苑問題便會互相通報，甚至自發進行民意調查，再向法團或管理公司反映訴求。

今次參選的契機，源於有居民希望加入業委會，參與會議了解屋苑管理合約明細，繼而增加透明度，讓居民可以更清晰了解屋苑管理運作。曾在上一屆擔任業委會秘書及委員、目前是「采頤居民會」成員之一的吳小姐強調，整個組織「唔係政治組織亦無大台，各個成員嚟自不同層面，希望拎出法團決策理性討論」，遂於換屆前組成十人名單參選。

采頤花園本月4日舉行周年大會，選出新一屆業主委員會名單，現屆業委會與居民自發成立的「采頤居民會」各自派出十人團隊參選，最終以4,000多份票數差距敗於現屆業委會，其間有居民與管理公司職員互相搶奪票箱，雙方均有人在追逐中跌倒。事件曝光後引發外界關注，業委會事後發通告，譴責有業主或業主代表暴力襲擊職員，更將矛頭指向「采頤居民會」成員，聲稱有成員及其支持者不斷在會場上叫囂及謾罵引發衝突，現場亦有攝錄機拍攝整個過程，會將有關片段交予警方進一步調查。

居民會強調理性討論 否認有激化矛盾

另一名成員Joe表示，居民會參選成員由始至終均沒有做出任何出格的行為，搶票箱的爭拗源於有後排居民不滿尚未填完選票，大會主持便突然宣告截票及拿走票箱，引發雙方之後的肢體碰撞，「由開會先選會議主席開始，投票結果已經畀我哋知道係輸緊，我哋都完成到最後，事前又喺facebook呼籲居民全程保持冷靜克制，切勿被挑動情緒，但事後無端端入我哋數。」

改選結果顯示最終十人名單落敗，一番擾攘過後，「采頤居民會」希望回歸理性，用實際行動釋除疑慮，繼續關注社區事務，包括在中秋前夕，居民會成員自掏腰包在工作室製作40多個中秋紙燈籠，周末派發予當區居民，期望居民透過關注其facebook專頁，從關心屋苑保養維修工程及周邊地區民生事務做起，「采頤商舖行人通道旁雨水渠冇鋪平釘實，我試過踢到成個鐵渠蓋飛起，亦聽過有街坊成個人仆低受傷；另有街坊話新建的東啟德遊樂場通宵開射燈，強光下無覺好瞓，呢啲都係我哋去反映畀管理公司同法團，要佢哋去正視問題。」強調居民組織不會因被指「搞事」而卻步。

hk01記者嘗試致電業委會成員查詢，截稿前未能回應事件。