采頤業主大會釀搶票箱衝突　三男涉毁膠馬襲擊職員被捕

新蒲崗采頤花園本月初舉行業主周年大會，選出新一屆業主委員會名單，其間爆發衝突，警方經調查後，中秋前夕以分別涉嫌刑事毀壞、普通襲擊、襲擊致造成實際身體傷害拘捕三名男子，據了解全部均為當日出席的街坊，暫獲准保釋外出，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。



三名被捕男子均為采頤居民

被捕的三名男子，年齡分別為37、45、50歲，他們分別涉嫌刑事毀壞、普通襲擊、襲擊致造成實際身體傷害被警方拘捕，所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。據悉三人均為當日有份出席采頤花園業主周年大會的居民，警方經調查後至昨日(20日)被前往寓所拍門及預約拘捕。

事發本月4日下午4時許，采頤花園業主周年大會在黃大仙鳳德社區會堂舉行，當時有多達逾百人出席，當大會進行業委會參選人投票時，有居民不滿會議主持取消候選委員30秒自我介紹環節，立即進入投票階段，紛紛上前控訴，惟大會主持堅持繼續投票。

業委會稱至少四名職員受傷送院

雙方爭坳期間，主持突然倒數截票並進入點票環節，職員隨即持票箱步向看台，有後排居民手持選票尚未放入票箱，眼見投票匆匆結束，當場爆發雙方衝突，有居民與職員就搶奪票箱問題互相推撞，有人被拉至跌倒，場面混亂，最終由現屆業委會推舉的參選團隊全數當選。

業委會至本月6日發放聲明，強烈譴責有人在業主周年大會暴力襲擊管理公司職員，導致票箱被破壞，亦有台前膠馬遭強行拆毁，事件中至少四名職員受傷，需要送院救治，聲明又圖文並茂刊出受傷職員的相片，聲言將事件交由警方循刑事調查方向進一步調查。警方接報後列為作「襲擊」及「求警協助」，交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。