吐露港公路「置障」四線收一線 街坊：由中環返大埔用咗3個鐘

大埔吐露港公路昨日（28日）凌晨出現嚴重擠塞，但並非因為交通意外。警方回覆該處一帶設置路障打擊非法賽車等活動，但有大埔居民表示，由白石角段開始「塞咗起碼一個鐘先返到」，令一班夜歸的街坊叫苦連天。大埔區議員區鎮濠亦表示自己當時在塞車之列，認為警方「四線收一線」的做法擾民也質疑成效，建議日後應如往常一樣在一些「飆車熱點」攔截車輛。



龍尾曾延至沙田馬場一帶

據區鎮濠表示，前晚11時半經吐露港公路由觀塘返回大埔，至深夜近12時抵近科學園時開始見到車龍，其間朋友經電話上網查看才知道是警方放置路障、在吐露港公路出口「四線收一線」。他指，自己塞了個半小時才抵達大埔，事後聽聞有街坊由中環上巴士、到返回大埔總站用了整整近3小時、也有人指龍尾曾塞至沙田馬場一帶、到凌晨4時多車龍才完全消散。

區鎮濠指，對警方行動表示理解，但認為做法過份擾民。他指出，雖然不少非法賽車會駛經吐露港公路，但大多是前往汀角路、新娘潭、林錦公路上大帽山等，認為警方恆常都有在該些地點設置路障，相比在公路出口截查應更加有效。他續指，暫時未有收到警方進一步回覆，將在一月的區議會會議中繼續跟進、查詢是次行動的成效等等。

警方發言人回覆查詢時表示，新界北總區交通執行及管制組特遣隊人員在11月28日凌晨約零時至二時在大埔吐露港公路進行「火炬」行動，打擊非法賽車、酒駕藥駕及非法改裝車輛等罪行，並設置路障截查車輛。