《2021 FAI 香港競速無人機公開賽》於昨日（11日）在數碼港草地平台舉行，16位本地競速無人機參賽者經過多輪空中追逐後，由港隊競速無人機運動員何永志奪得冠軍。是次比賽是TEAM HK（香港代表隊）的選拔賽，成功獲選的飛手有望代表香港出戰國際賽事，包括第六屆泰國亞洲室內暨武藝運動會（示範項目）及2022年伯明罕世界運動會（獎牌項目）。



主禮嘉賓與參賽選手合照。（香港無人機運動總會提供圖片）

競速無人機被喻為「空中一級方程式」，是一項挑戰飛手組裝設備、反應速度及操控技能的運動，出賽的競速無人機大多由飛手自行組裝，機上有鏡頭，飛手透過飛行眼鏡，以第一身視角控制，高速飛越障礙物，以最短時間完成賽道飛行。香港競速無人機（Drone Racing）近年在全球逐漸冒起，成為新興的航空運動，國際航空運動聯盟由2018年起舉辦世界無人機錦標賽，香港均有派出代表隊參賽，截至去年，香港累積排名亞洲第四，世界排名前八。

有少數族裔飛手參賽

《2021 FAI 香港競速無人機公開賽》於昨日在數碼港草地平台舉行，16名本地競速無人機參賽者競逐冠軍寶座，當中年紀最小的只有15歲，亦有少數族裔飛手參賽。比賽採用分組淘汰制，以每四名參賽者為一組同時比賽，飛手需要操控無人機於賽道上進行三圈賽事，無人機於每一圈都必須穿過賽道上所有障礙物及完成整條賽道，經過多輪賽事之後，成功晉級的最後四名飛手將於決賽對決，最終由何永志奪得冠軍寶座，亞軍及季軍分別由陳永健及李振邦獲得。是次比賽是香港代表隊的選拔賽，成功獲選的飛手未來有望代表香港出戰國際賽事，包括第六屆泰國亞洲室內暨武藝運動會（示範項目）及2022年伯明罕世界運動會（獎牌項目），與世界各地的飛手切磋交流。