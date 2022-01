米芝蓮指南2022｜印度、拉丁美洲菜餐廳首摘星　總廚：感謝支持

第14屆《香港澳門米芝蓮指南2022》名單今日(19日)出爐,因應疫情,今次已是第二年改為網上公布。香港有71間餐廳獲頒星級肯定,其中9間是新上榜,從拉丁美洲美食、韓式料理到新加坡料理都榜上有名。但相比往年,今年似乎甚少平民小店「獲星」,而深水埗的添好運點心更「出局」。今年首次入選米芝蓮一星的印度菜餐廳CHAAT,其行政總廚接受訪問時指,雖然疫情下需要禁晚市堂食,但幸得香港食客大力支持,餐廳經營順利且一直維持外賣服務。



米芝蓮今日(19日)公布《香港澳門米芝蓮指南2022》完整名單,其中在三星餐廳名單中,香港的7間與去年相同,包括中環的Caprice、意大利餐廳8 ½ Otto e Mezzo-BOMBANA、龍景軒、L’Atelier de Joël Robuchon、日本料理「志魂」、尖沙咀唐閣與銅鑼灣富臨飯店。二星榜方面則有12間香港餐廳,新上榜的有Octavium及欣圖軒。

添好運出局

至於一星香港餐廳有52間,較去年多了2間,但蟬聯多年一星的添好運則未有入圍,另外有九間新上榜餐廳,包括Belon、CHAAT、Hansik Goo、I M Teppanyaki & Wine、Mono、家全七福、Sushi Wadatsumi、Whey及甬府。

首次入選米芝蓮一星餐廳的CHAAT為印度菜餐廳,旨在讓食客在舒適的空間品嚐正宗印度風味,餐廳位於尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店內。「CHAAT」是印度文「舔」的意思,行政總廚Manav Tuli接受訪問時表示,為餐廳取得一星米芝連感到欣喜若狂,形容這並不是一件輕鬆的事情,感謝家人、食客的支持,是次獲選為一星餐廳,瑰麗酒店及CHAAT餐廳一整個大家庭功不可沒。

對於餐廳的招牌菜,Manav分別就前菜、主菜及甜品進行介紹,他指前菜可考慮點Baked Samosa,主菜方面可以品嚐慢煮菜式,例如Old Delhi Butter Chicken、Pork Cheek Vindaloo和Lamb Dum Biryani。而在大部份印度餐廳中,不難發現會有一個圓柱形大窯爐(Tandoor),經大窯爐烹飪的菜式中,總廚推介Tandoori Wagyu Beef Cheeka和Lobster Tikka,而甜品部份,Manav則推介客人可點選Chocolate Praline Naan。

面對疫情反覆,目前晚市需要禁堂食,Manav表示得到香港食客的大力支持,餐廳經營尚算順利,且一直維持外賣服務,感到很幸運,“ We are very lucky that we are well supported by diners in Hong Kong. We had been full every day still and offering delivery service.”

拉丁美洲菜餐廳MONO 委內瑞拉主廚推介席前乳鴿

另一間首次入選為米芝蓮一星餐廳的MONO,位於中環安蘭街18號5樓,是一間提供拉丁美洲菜的餐廳,由主廚Ricardo Chaneton掌舵。據米芝蓮指南所指,主廚來自委內瑞拉,結合了他在歐洲及本地的經驗,餐廳務求以鮮艷顏色、豐富味道,讓客人飽嚐南美風情,Ricardo Chaneton向大眾推介席前準備的乳鴿,因鴿胸肉質粉嫩,配以煙熏風味的墨西哥辣椒汁,味道濃郁且平衡。