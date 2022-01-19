米芝蓮指南2022｜印度、拉丁美洲菜餐廳首摘星　總廚：感謝支持

第14屆《香港澳門米芝蓮指南2022》名單今日（19日）出爐，因應疫情，今次已是第二年改為網上公布。香港有71間餐廳獲頒星級肯定，其中9間是新上榜，從拉丁美洲美食、韓式料理到新加坡料理都榜上有名。但相比往年，今年似乎甚少平民小店「獲星」，而深水埗的添好運點心更「出局」。今年首次入選米芝蓮一星的印度菜餐廳CHAAT，其行政總廚接受訪問時指，雖然疫情下需要禁晚市堂食，但幸得香港食客大力支持，餐廳經營順利且一直維持外賣服務。



米芝蓮今日（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2022》完整名單，其中在三星餐廳名單中，香港的7間與去年相同，包括中環的Caprice、意大利餐廳8 ½ Otto e Mezzo-BOMBANA、龍景軒、L’Atelier de Joël Robuchon、日本料理「志魂」、尖沙咀唐閣與銅鑼灣富臨飯店。二星榜方面則有12間香港餐廳，新上榜的有Octavium及欣圖軒。

添好運出局

至於一星香港餐廳有52間，較去年多了2間，但蟬聯多年一星的添好運則未有入圍，另外有九間新上榜餐廳，包括Belon、CHAAT、Hansik Goo、I M Teppanyaki & Wine、Mono、家全七福、Sushi Wadatsumi、Whey及甬府。

首次入選米芝蓮一星餐廳的CHAAT為印度菜餐廳，旨在讓食客在舒適的空間品嚐正宗印度風味，餐廳位於尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店內。「CHAAT」是印度文「舔」的意思，行政總廚Manav Tuli接受訪問時表示，為餐廳取得一星米芝連感到欣喜若狂，形容這並不是一件輕鬆的事情，感謝家人、食客的支持，是次獲選為一星餐廳，瑰麗酒店及CHAAT餐廳一整個大家庭功不可沒。

首次入選米芝蓮一星餐廳的CHAAT為一間印度菜的餐廳，行政總廚Manav Tuli接受訪問時表示，為餐廳取得一星米芝蓮感到欣喜若狂，形容這並不是一件輕鬆的事情，感謝家人、食客的支持，是次獲選為一星餐廳，瑰麗酒店及CHAAT餐廳一整個大家庭功不可沒。（CHAAT提供圖片）

對於餐廳的招牌菜，Manav分別就前菜、主菜及甜品進行介紹，他指前菜可考慮點Baked Samosa，主菜方面可以品嚐慢煮菜式，例如Old Delhi Butter Chicken、Pork Cheek Vindaloo和Lamb Dum Biryani。而在大部份印度餐廳中，不難發現會有一個圓柱形大窯爐（Tandoor），經大窯爐烹飪的菜式中，總廚推介Tandoori Wagyu Beef Cheeka和Lobster Tikka，而甜品部份，Manav則推介客人可點選Chocolate Praline Naan。

面對疫情反覆，目前晚市需要禁堂食，Manav表示得到香港食客的大力支持，餐廳經營尚算順利，且一直維持外賣服務，感到很幸運，“ We are very lucky that we are well supported by diners in Hong Kong. We had been full every day still and offering delivery service.”

拉丁美洲菜餐廳MONO 委內瑞拉主廚推介席前乳鴿

另一間首次入選為米芝蓮一星餐廳的MONO，位於中環安蘭街18號5樓，是一間提供拉丁美洲菜的餐廳，由主廚Ricardo Chaneton掌舵。據米芝蓮指南所指，主廚來自委內瑞拉，結合了他在歐洲及本地的經驗，餐廳務求以鮮艷顏色、豐富味道，讓客人飽嚐南美風情，Ricardo Chaneton向大眾推介席前準備的乳鴿，因鴿胸肉質粉嫩，配以煙熏風味的墨西哥辣椒汁，味道濃郁且平衡。