惜食共享平台全港設42個收集點　新春期回收賀年食品轉贈基層家庭

農曆新年將至，有惜食共享平台於全港多區推出「賀年食品及乾糧收集行動」，於今年1月初至2月11日收集賀年禮物，轉贈有需要的基層家庭，與他們分享新年喜悅。該惜食共享平台表示，截至去年12月，透過平台進行的食物捐贈交易累計接近8,700次，涉及超過1,000多萬份餐，捐贈價值相等於港幣1.15億元，逾3萬人受惠。



FOOD-CO位處葵涌的倉庫能為食物援助服務機構提供食物運送及暫存服務。（社創基金提供圖片）

由社創基金委聘聖雅各福群會成立的全港首個全方位食物援助協作平台FOOD-CO，於今年1月初至2月11日新春期間推出「賀年食品及乾糧收集行動」，與多間機構合作，於全港多區設立42個收集點，收集賀年食品，轉贈有需要的基層家庭，推廣「惜食共享」精神。

聖雅各福群會扶貧高級經理吳雯賢表示，「賀年食品及乾糧收集行動」接受各界捐贈包網及食用限期不少於8個星期的賀年禮盒、米、麵及罐頭等食物，得到多間企業支持，全港42個食物收集點中，包括該會位於灣仔及石硤尾的辦事處、商場的食物捐贈箱，以及其他屋苑、公司等收集點，讓更多市民可參與捐贈。

吳雯賢續指，捐贈模式大致可分為兩類，餐飲業如酒樓、中菜館、餐廳等會預先捐出賀年食品，近日FOOD-CO平台已獲一家企業捐贈出300底蘿蔔糕，將於新春前陸續送抵；至於一般企業、商戶及市民則普遍於初四啟市後，將收集到的賀年食品交到食物捐贈箱，數量被數盒至數十盒不等，「多或少都是一份心意，我們會先檢查收集所得的食品包裝有否破損，確保食物安全及衞生，同時要求運送食品的過程符合食物安全的要求。當整理妥當後，便會在FOOD-CO手機程式發出通知，盡快將食品送到每個有需要的基層家庭手上。」

聖雅各福群會吳雯賢指，平台收到食物捐贈後便隨即在手機程式上發出通知，讓食物援助機構申領，盡快將物資送到每位有需要人士手上。 （社創基金提供圖片）

推捐贈者及服務機構配對服務

活動期間，領展會於旗下22個商場設立食物捐贈箱，方便商戶及市民踴躍捐贈賀年禮盒。領展物業管理總經理繆國相表示，自2015年起與聖雅各福群會推行食物回收計劃，並於去年擴展至與FOOD-CO合作，每年平均可回收逾2萬多公斤食物，認為協作平台相當成功。他續指，FOOD-CO平台能連繫各界及提供一條龍服務，涵蓋收集、儲存及分派食物，例如現時FOOD-CO定時派人到各區食物捐贈箱巡察，一旦發現部分捐贈箱有「爆滿」情況，會立即安排貨車回收食物。

FOOD-CO平台成立於2017年，2019年，社創基金資助FOOD-CO平台展開第二階段計劃，進一步利用資訊科技提升服務和功能，例如增設一條龍自動化物流系統，提供食物運送及暫存服務，支援食物援助機構運作及擴展服務。吳雯賢解釋，平台除了連繫不同物流公司及義務司機協助運送物資，亦推出捐贈者及服務機構的配對服務，方便服務機構直接前往領取食物捐贈，在食物援助界擔當中介的角色。

受惠機構：有「專人」跟進訂單

平台亦加強了其手機應用程式的功能，包括加入人工智能聊天機器人（Chatbot）方便使用者。吳雯賢形容，經細心講解及示範後，至今已逾300多間註冊食物援助機構使用程式，捐贈食物的企業和團體亦超過770間。觀潮浸信會潮食工房是收集行動的其中一間受惠的食物援助服務機構，該會項目主任林家強指出，FOOD-CO平台介面設計簡單易用，能即時了解食物供應情況，隨時隨地申請所需的食物份量，並有「專人」跟進相關訂單。

林家強續指，疫情期間，香港不乏熱心人士慷慨送贈新鮮食物，平台因此發揮重要作用，首先在手機程式「上架」、通知各機構，然後安排物流貨車收集食物，最後數小時內將「餸菜包」送抵會堂，效率極高。林表示，潮食工房較早前已於平台上「預訂」了逾百底年糕，望能幫助觀塘街坊歡度佳節。

FOOD-CO資料顯示，截至去年12月，透過平台進行的食物捐贈交易累計接近8,700次，涉及超過1,000多萬份餐，捐贈價值相等於港幣1.15億元，逾3萬人受惠。吳雯賢認為，社創基金對FOOD-CO平台的支持意義重大，除了提供資助讓平台能進一步改善手機程式以及食物暫存服務，更透過社創基金的強大網絡，連繫不同界持份者，積極推動各界社會人士減少浪費，分享剩食及現有資源，令更多有需要人士受惠。