疫情｜連鎖火鍋店變陣賣菜　獲有心人預先付費　186份半日派完

第五波疫情下，飲食業生意再度大受打擊，酒樓及火鍋店更是首當其衝。連鎖火鍋店牛涮鍋早前變陣自救，將餐廳內的蔬菜以良心價出售，以解決浪費及市面的菜荒問題。今日（24日）敍福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，數天前獲一名「善人」主動聯絡，希望購入這批蔬菜，讓有緣的街坊可免費取得，黃感激事主的善舉，形容「世界兵荒馬亂，危難中先至見到呢啲真情」。事主的行為引來不少網民模仿，不足半天，黃傑龍指186份已付費的蔬菜全部派出。



連鎖火鍋店牛涮鍋早前變陣自救，將餐廳內的蔬菜以良心價出售，以解決浪費及市面的菜荒問題。（黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事facebook圖片）

黃傑龍：危難中見到的真情

黃傑龍今早在facebook專頁中發帖，指旗下的牛涮鍋（MMC）數天前開始變陣賣菜，其後獲一名「善人」主動聯絡，指希望購入這批蔬菜，贈予有緣街坊，「最後佢俾咗$1,550，我們預備了186份，今日在樂富派發」。他感激事主的善舉，形容「世界兵荒馬亂，危難中先至見到呢啲真情。多謝呢位先生」。

事件一傳出，黃傑龍收到更多網友希望買菜贈予街坊，故他開設網站，供市民輸入希望購菜的金額，「總之我收$12做幫你派一份，收到$25就幫你派三份，$1,550就186份」，方便網民購菜送贈他人。

不足半天，黃傑龍已表示186份蔬菜已全部派出，「同事話好耐未聽過咁多人咁開心，真正的帶來了滿滿的幸福感。」