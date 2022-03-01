機構全港多區辦以「墨」換物活動　一文睇清流動回收車每日位置

綠色生活是大勢所趨，越來越多人支持可持續發展的環保消費理念。有主要生產印表機的公司為鼓勵市民參與可持續發展，由即日起至本月18日舉行以「墨」換物回收行動，一連22日在全港不同地點設置流動回收車，市民可於回收區以舊墨水匣、碳粉罐及投影機燈膽換取$10餐飲現金券，亦可於展示區體驗雷射光源投影機，了解打印機的Heat-Free免加熱技術。



傳統列印技術容易造成大量物料消耗，生產各式印表機的Epson為了推動可持續發展的環保消費理念，於即日起至本月18日，一連22日在全港不同地點設置環保流動回收車，回收舊墨水匣、碳粉罐及投影機燈膽。回收車內的擺設均以環保物料製造，車內劃分成兩個區域，並設有三個以可回收木材製成的回收筒，分別收集舊墨水匣、碳粉罐及投影機燈膽，市民每回收一次，即可獲贈$10餐飲現金券。而展示區內則讓市民體驗Epson的雷射光源投影機及了解其打印機的Heat-Free免加熱技術，感受科技推動可持續發展的好處。