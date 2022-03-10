婆婆無故收初確短訊　每晚擔驚受怕　區議員：真確診者不知所終

衞生防護中心疑發放錯的確診訊息，令獨居婆婆每晚擔驚受怕。劉婆婆日前突然收到兩個來自衞生防護中心的訊息，指其冠狀病毒測試呈陽性，但婆婆並沒有去過檢測中心接受檢測，短訊顯示的身份證號碼亦與劉婆婆不相同，懷疑發放錯的確診訊息。有區議員表示，懷疑有職員入錯電話號碼，但現時真確診者不知所終，恐會在社區上造成隱形傳播，促請當局盡快修正及堵塞漏洞。



68歲的劉婆婆獨居調景嶺公屋，今年2月23日收到來自衞生防護中心的短訊，指其完成樣本瓶登記，但婆婆指今年全年都沒有到過檢測中心接受檢測，而且短訊顯示的證件號碼與劉婆婆的身分證號碼並不相同，惟當時劉婆婆見短訊寫有「請勿回覆」，故不知道如何處理。

事件隔了一星期，劉婆婆今年3月1日凌晨兩點時，再度收到來自衞生防護中心的短訊，但這次竟然指其檢測結果為陽性。劉婆婆表示其電話號碼已沿用數十年，當年是用自己的身份出台，過去未曾借用過電話給其他人，由東日起她便晚晚擔驚受怕，「𠵱家半夜電話一響，就驚到瞓唔着」。

打熱線無人聽 擔心被捉往隔離

劉婆婆表示，起初雖然有懷疑過是「整蠱短訊」，但後來發現是發錯初步確診短訊，劉婆婆曾多次致電衞生防護中心求助，但均無人接聽，婆婆苦訴，「我哋呢啲獨居老人，求助無門呀」。除此之外，劉婆婆亦擔心會被罰錢，因她害怕外出會被執法人員誤指為初確患者，也擔心會被捉往隔離設施，「明明冇事都變有事」。

方國珊：真初確患者難追蹤 恐造成隱形傳播

西貢區議員方國珊早前接到劉婆婆的求助電話，經了解後，她形容事件為「張冠李戴」。她指一般檢測流程應是市民先用身份證登記，然後市民會在短時間內收到短訊通知，方國珊指她過去進行檢測時，會有職員檢查手機是否收到短訊，因此不會弄錯，懷疑是次有職員入錯電話號碼，令真確診者收不到短訊，但確診者卻難以追蹤，恐在社區上造成隱形傳播。

方國珊形容劉婆婆收到訊息後，很擔心會被捉往隔離，而真正的初確患者卻不知所終，認為現時檢測過程有錯漏，已為婆婆向西貢區民政事務處報告事件，希望相關部門盡快修正及堵塞漏洞。