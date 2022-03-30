種族共融組織東涌伊斯梅爾清真寺辦疫苗日 約70人完成接種
撰文：呂諾君
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第五波疫情仍然持續，惟在有逾1.4萬名少數族裔人士居住的東涌區，很多非華裔居民除了需要跨區檢測、打針，同時因不諳中、英語，在預約打疫苗時遇到不少困難。有機構今天（30日）在東涌伊斯梅爾清真寺及社區中心，請來醫生為市民免費打疫苗，共有約百多人到場，並有約70人完成打疫苗。
印度裔港人、種族共融教育及福利協會創辦人白俊達指，東涌一帶一向有不少非華裔人士聚居，兩星期期政府在逸東邨圍封強檢時發現了很多陽性個案，但區內沒有檢測和疫苗中心，市民需要到機場或荃灣區等；同時間很多少數族裔居民不懂英文，即使上網也不知如何預約打針，而且預約時間都很爆滿。白俊達表示，收到求助後，在約一星期前開始籌辦「疫苗日」活動。
有非華裔曾於南亞等地接種首兩針
白續指，除了東涌區，錦田八鄉的少數族裔也面對相同問題，日前亦已在該處舉辦「疫苗日」。他又表示，非華裔居民對打疫苗有不同疑問，例如有很多人拿着在巴基斯坦、印度等地的打頭一、二針的紀錄，但不知可否憑紀錄打第三針。而今天到場的市民中，也有部分是華人街坊，惟有數十人因曾經確診，今天未能完成打針。
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