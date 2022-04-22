泳池長關救生員不足　每節只派19個籌　教練：學員為練水要移民

新冠疫情放緩，政府分階段開放處所及放寛社交距離，但部分處所仍然開放冇期。香港泳界指疫情關閉泳池470多天，不滿泳池被列為第二階段開放的處所，與夜總會、卡拉OK場所看齊。有工會稱公眾泳池長期關閉加劇救生員不足，導致泳池局部封閉，最差一個地區泳池一節只派19個籌予巿民入場，亦有前港隊游泳代表的教練稱學員無法練水提高成績，部分已移民或計劃出國讀書，反問「疫情失去咗幾多個何詩蓓？」促請政府盡快開放泳池與其他體育處所看齊，否則長遠影響人才發展。



泳池不能與其他體育處所看齊首階段開放

香港康樂體育專業人員總會連同一批游泳業界，今日(22日)召開記者會講述泳界疫下面對的苦況。該會會長李粵閩表示，疫情持續兩年多，當中泳池斷斷續續被關閉470多天，近乎一半時間被關閉，質疑其他體育處所尚能在首階段開放，為何唯獨泳池被列入第二階段開放的名單內，並援引外國文獻指，注入泳池中的氯氣會化為水氣飄上水面，水面一米以上空間充滿氯氣，有中和空氣及殺菌作用，只要巿民上水後戴好口罩後，便可確保公共衞生安全，否則「如果連氯氣都冇用，咁唔好用1比99清潔啦，反正效用都一様。」

李又表示，業界願意遵守更嚴謹的防疫措施，例如設立熔斷機制，若某個公眾泳池或某間泳會學員超過一定確診個案，便要暫停泳會或泳池的運作，而非現時一刀切要求所有泳池長期關閉至另行通知。

他指作為訓練及開放巿民使用的泳池及泳灘，長期關閉下加劇救生員人手不足，以致未能填補現有人手空缺，大部分公眾泳池無法百分百開放，他舉例城門谷公眾泳池疫情期間重開一節只能開放43個籌予巿民入場，泳池不但肩負普通巿民入場的責任，連特殊學校心理輔導如SEM兒童或復健水中訓練，亦在公眾泳池進行，有家長提早個多小時前排隊，結果一人一籌下未能成功進場，擔心會引發骨牌效應，即使公眾泳池開放後亦不能達致全面開放，影響使用效率。

前港隊代表：疫情失去幾多個何詩蓓？

現擔任全職教練的前港隊代表泳手蔡曉慧表示，業界理解第五波疫情嚴峻，新年前曾期望關閉個多月後可以逐步重開，但至今等待超過3個月，業界仍然未知第二階段的開放日期，學員由期待變失望，再演變成絕望，「有同學講到喊」，更有學員為練水而選擇移民或負笈外國讀書，以她為例，原本教授20多名高階學員，部分代表港隊參與分齡賽及大學比賽，然而長期無法在港訓練的情況下，「有2個已經走咗，仲有2至3個計劃去外國讀書練返水。」而她在女拔萃書院中教水，發現有潛質的泳員因泳池關閉受影響，擔心長此下去本港泳界會出現新秀斷層，「一個何詩蓓要由十幾年前開始訓練，疫情期間失去幾多個何詩蓓？要喺往後10年成績先睇到。」她促請政府盡快開放泳池。

香港康樂體育專業人員總會幹事劉德雄表示，影響正逐步浮現，例如拯溺牌每3年一續，泳池關閉下未能續牌，不少救生員未能在公眾泳池當值，更甚者在長期缺乏訓練下易生意外，業界已向政府反映，但一直沒有任何正面成效，如今公眾泳池在救生員不足而無奈關關部分設施，包括主池，例如港島東公眾泳池開放時段，疫情期間重開試過一節只派19個籌，巿民要排2小時以上才能有機會輪候得到，若長此下去後果可想而知。

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工會要求政府容許泳池首階段可跟從其他體育處所開放，初期可考慮關閉更衣室內沐浴間，或調整每節開放時間加強清潔，並將現時公眾泳池的開放節數由一日3節增至5或6節，讓更多巿民使用。而基於目前泳池有使用人數限制，對於團體收費應考慮按人數比例作收費，例如人數設五成上限時，應只收半價，而在團體教練、職員及學員願意進行快測或配戴口罩的情況下，應全面開放泳池予團體租用者，亦要開放予特殊群組以進行水中復健運動。