議員指元朗南發展影響當區禽畜業　 規劃署：物色地點協助復業

立法會發展事務委員會今日（26日）舉行會議，討論元朗南發展撥款申請，最終通過支持有關項目，稍後會轉交財委會審批工程撥款。發展局表示，當元朗南項目日後取得撥款後，北部都會區將不再是「願景」，而元朗南已預留土地，以興建多層樓宇容納棕地作業，但承認部份作業未適合上樓，政府會推分批推出官地，以短期租約或小範圍投標形式，讓受影響人士競投。

至於元朗南內受影響的禽畜業，發展局表示會聯同食衛局等，探討如何協助他們在其他地方復業，並會探討如何加以整合及現代化，規劃署會著手協助物色地點。



政府擬將元朗南分期發展，打算向立法會申領約74億元撥款。（資料圖片）

稱北部都會區將不再是「願景」

發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪形容，早前已開展古洞北粉嶺北、洪水橋新發展區，當元朗南項目日後取得撥款後，北部都會區將不再是「願景」，而是正逐步推展。

元朗南將分三期發展，當中第三期的規劃工作則未完成，甯漢豪稱為配合北部都會區，有聲音要求加大發展密度，因現時該處地積比只得1至4倍，相對一般新發展區的6至6.5倍低，故需再檢視。

元朗南第一期發展工程範圍，將為約22公頃土地進行工地清理和平整，部份土地其後可用作發展多層樓宇，以容納棕地作業，共佔4.4公頃。（資料圖片）

受影響棕地作業可競投官地

此外，政府已在元朗南預留土地，以興建多層樓宇容納棕地作業。甯漢豪指出，多層大廈並非處理棕地作業的唯一方法，因部份棕地作業未必適合上樓，例如建築業的機械儲存等，故元朗南發展已預留11公頃作儲倉或物流，當中約1公頃會以露天形式發展。

她說，倘露天棕地作業需另覓私人土地，在進行規劃或土地行政程序時，政府會為他們拆牆鬆綁。而政府亦會分批推出官地，以短期租約或小範圍投標形式，讓受影響人士競投。

甯漢豪亦指，在安置補償制度上，重置安排主要針對住戶，而商業運作則較多提供金錢補助，使他們可在市場上覓地，今次亦會提供多層樓宇及幕後協助，「但唔會影響你一個棕地作業，我就事必要比返同一樣場地你經營。」她解釋，否則會變成「零和遊戲」，而棕地亦不是善用土地的方法。

鑽石山食水及海水配水庫擬遷往岩洞，可騰出約4公頃土地。（資料圖片／水務署提供）

另外，會上亦討論搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的撥款建議。水務署表示，搬遷後，食水及配水庫、抽水站將會藏在獅子山以南的深處，日後將會隱藏在山體內。署方又指，岩洞建築群將距離地面至少有110米，相等於30層樓的深度，而建築群亦會遠離民居，距離最近民居最少有約230米，即等同兩個11人足球場的長度。

不過，會上有議員表示，工程造價達逾23億元，但只能騰出約4公頃土地，質疑並不符合時間及成本效益，加上涉及爆破等工序，亦有議員反映竹園居民的擔憂。發展局副局長廖振新回應，當區發展早已成熟，難以再覓地滿足房屋或社區設施需要，強調今次可騰出用地，提供逾2,500伙住宅單位，又指會多管齊下建屋。

水務署助理署長彭愛玲亦指，今次走線比當年沙中線工程更遠離民居，重申距離最近的翠竹花園亦有230米，預測有可能產生的震蕩是每秒3至4毫米，相對輕微，而一般可接受程度是每秒25毫米，「大家未必感覺得到。」

政府早前提出精簡發展程序建議，會上今日同意召開公聽會。（資料圖片）

將就精簡發展程序召開公聽會

此外，新思維狄志遠早前建議，應就精簡發展的法定程序建議召開公聽會。發展事務委員會副主席劉國勳表示，現時疫情已緩和，而立法會明起重開實體會議，故與主席謝偉銓溝通後，建議在某個周六舉辦實體公聽會。相關建議獲得會上議員同意，日期將在商討後另行公佈。