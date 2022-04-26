西環加惠民道海景公營房屋最快2028年落成　擬建天橋接駁域多利道

政府早前撥出西環加惠民道的望海地皮發展公營房屋，本身預計在2023/24年度分階段落成，合共提供2,340個單位，惟最新文件顯示，有關發展計劃將延期至最快2028落成，預料2029年才有望入伙，安置受重建影響的西環邨居民。

政府又提到，擬斥資10.2億進行土地平整、興建護土牆、一條橫跨域多利道的行人天橋和升降機設施等工程，預料工程需時4年，將能配合第一期公營房屋落成。



西環加惠民道海景公營房屋預料2028年分階段落成，較原先計劃遲至少4年。（文件截圖）

加惠民道海景公營房屋的地盤，包括香港學堂前校舍。（資料圖片）

運輸及房屋局提交立法會的文件顯示，加惠民道和前摩星嶺平房區公營房屋發展，會繼續沿用早前的規劃，將分兩期發展，合共興建三幢住宅大樓和一幢附屬設施大樓，首期的兩幢住宅樓宇毗鄰加惠民道和私樓怡峯，將會由房委會興建，餘下的兩幢則向西邊排開，合共能提供約2,340個單位，以容納7,500人，預料會在2028年分階段落成，較原訂的2023/24年，遲至少4年。

去年《施政報告》報告提到，將重建鄰近的西環邨，而加惠民道第一期約860伙公屋及約340伙資助出售單位，將可遷置西環邨全數住戶。

▼2021年《施政報告》建議交房委會研究重建西環邨▼



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前期工程涉逾10億

文件又提到，為配合有關公營房屋發展計劃，建議將相關工務工程提升為甲級，涉及四個範圍，包括進行工地平整及建造相關的護土牆和斜坡、興建一條橫跨域多利道的行人天橋和升降機設施，及相關行人路、在域多利道興建停車灣和進行相關道路改善工程，以及進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水及環境美化工程。

文件指，估計有關工程建議費用為10.244億元，獲立法會財務委員會批准撥款後便可展開工程，預料會在4年內大致完工。