全港設8個文青系「平行心間」　青年化身「治癒師」助朋輩渡難關

疫情下港人生活中面對着不同的挑戰，正值成長階段的青年人，生理心理亦會較易因經歷急速轉變而受壓，然而有心理學家指出，青年人因擔心被污名化等，往往不敢主動到向醫院、醫生主動求助。由香港大學和6間非牟利機構聯手推行的「賽馬會平行心間計劃」，現時在全港設有八間「平行心間」，因應青少年的情緒健康情況，適時安排臨床跨專業團隊介入，此外，亦會培訓他們成為有如「治癒系魔法師」的朋輩輔導員，讓他們未來可以為其他求助者提供支援，陪伴其他青少年走過難關。



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走入位於柴灣的賽馬會平行心間-聖雅各福群會，宛如走入一間「文青cafe」，裏面既有可放空放慢的空間，亦有運動健身的位置，同時可從玻璃窗望到外面的海景。曾使用「平行心間」服務、現時為大學二年級生的小草指，在剛升上大學的時候，因上課模式與中學課堂截然不同，加上疫情下上網課、未能與同學組成互助網絡，她感受到前所未有的壓力，「擔心自己應付唔到、會唔會畀人踢出校……會手震、出手汗，心口覺得好似畀大石壓住咁。」

曾受壓力而有情緒困擾的「過來人」小草表示，最初來到時，發現場地不但不似用作治療服務，裝修更有如平日年青人都愛去的咖啡廳、餐廳，令她感到十分放鬆。（呂諾君攝）

參加治療小組 學習寫日記記下情緒

當時小草與社工聊起近況，對方介紹她前來「平行心間」看看。小草表示，最初來到時，發現場地不但不似用作治療服務，裝修更有如平日年青人都愛去的咖啡廳、餐廳，令她感到十分放鬆。該處除了有藍染、沖咖啡等時下受歡迎的手作和興趣班，小草亦參加了行為治療小組，學懂以日記方式記下情緒、感受，同時為各項工作定下優先次序。這樣做令她發現，原來很多事都只是杞人憂天，「呢樣功課好急切？其實老師都未派，𠵱家擔心都冇用。」

小草又指，疫情下仍有以網上形式參加和帶領不同的活動，她現時亦成為了「平行心間」的朋輩輔導員，以過來人身份幫助其他青年人，例如是因疫情下考DSE感到憂心忡忡的同學，她會勉勵他們「一定走得過」，「自己就係活生生、最好嘅證據。」

青少年憂被污名化少求助

「賽馬會平行心間計劃」臨床心理學家梁重皿博士指，近數年受疫情等因素影響，有研究顯示，香港青少年壓力增加屬常見情況，當中抑鬱、焦慮、人際關係等都是壓力來源，疫情下無法做運動、與朋友吃飯等亦令情況加劇，然而青年人少有主動求助，「佢哋會覺得自己係咪好大問題？會擔心有污名化嘅情況。」梁表示，「平行心間」以貼近青年人的方式運行，青年人來到時，會先進行名為「心靈磅重機」的問卷，讓團隊評估他們的狀況，亦會先建立關係，未必第一時間就觸及痛處。她續指，每當有壓力來到，很多人第一時間只想「逃跑」，「平行心間」則教青年人要學習抗壓，並將有關技巧應用在生活上。

（左起）聖雅各福群會青年服務高級經理林亦雯、服務使用者小草、「賽馬會平行心間 — 聖雅各福群會計劃」經理蘇亦斌以及「賽馬會平行心間計劃」臨床心理學家梁重皿博士。（呂諾君攝）

香港賽馬會慈善信託基金於2019年策劃及撥捐近2.95億港元，以跨界別方式聯同香港大學，以及包括聖雅各福群會在內的6間非牟利機構，一同推行「賽馬會平行心間計劃」。計劃為期4年半，目標為12至24歲為主的青年人，希望建立一套專為他們而設的身心靈健康服務模式，並培育新一代的青年工作者。

現時全港已設立了8個「平行心間」，分布在荔枝角、沙田、上水、荃灣、葵青、觀塘、黃大仙和柴灣，青年人將透過參與「平行心間」的服務以提高個人認知能力、個人優勢及提升其整體身心靈健康質素。計劃亦會為受到初期情緒困擾的青年人提供早期介入及支援服務，並以創新的模式改變他們尋求協助的習慣。