北部都會區｜研究：北區居民最怕塞車與等睇醫生 倡引非本地醫護
去年《施政報告》提出「北部都會區」計劃，嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所今日（18日）發表北部都會區研究結果，稱市民最關注交通擠塞、醫療輪候時間過長等問題，研究建議政府應解決職住失衡的問題，以「創科為主，多元產業為副」的發展原則，在該區提供多元化就業機會，並透過引入非本地培訓醫護，增設為中港居民服務的私營醫院，以解決需求。
滬港經濟發展協會、嶺大潘蘇通滬港經濟政策研究所，聯同身兼立法會議員的研究所副所長周文港發表《深港合作大趨勢下北部都會區的交通基建、房屋醫療、地區設施和有利原區就業的經濟發展研究報告》。研究團隊去年9月底以街頭抽樣方式，訪問1,013名18歲或以上、居於天水圍、上水、粉嶺等五區的本地市民。
四大關注點：繁忙時間塞車、排公營醫療時間長、設施老化及水貨客重臨
調查結果顯示，受訪者普遍對交通、醫療、地區等問題最為關注，當中「繁忙時間交通過於擠擁」（23.8%）和「公營醫療輪候時間過長」（22.1%）是他們最關心的首兩項住區問題；緊隨其後的是「地區設施老化」（14.2%）和「通關後水貨客重臨」（14%），四個範疇累計佔整體七成。
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兩成受訪者期望可改善往市區交通
在最希望政府改善的部份，受訪者則期望可「改善往市區交通」（20%）和「改善公營醫療」（19.1%），而最希望立法會跟進的社會議題，則以「土地房屋」（26.6%）得到最多受訪者關注，其餘選項包括疫情（14.7%）、與內地通關（13.2%），以及經濟（11.8%）。
研究團隊倡訂KPI及設諮詢小組 與受影響居民取共識
研究團隊認為，為配合北部都會區發展，應在「粵港澳大灣區建設領導小組」下成立「深港合作——建設北部都會區規劃（聯絡）小組」，並應訂定客觀關鍵績效指標（KPI）和成立官民諮詢小組，與受影響居民取得共識。
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議員：壓縮城規程序加快建設
嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究中心副主任、立法會議員周文港表示，政府預計北部都會區容納250萬人，但只有65萬職位，建議增加至150萬個以應付需求，他又指出發展項目至少20年時間，是難以令人接受，建議政雄壓縮城規程序，「解決香港市民重建呢個計時炸彈」。
嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所長何濼生認為，政府多年來「重南輕北」，建議未來將政府總部遷移至北部，加強北部都會區的代表性，從而吸引多企業進駐，製造就職機會，挽留人才。
其他具體建議方面，團隊認為應支持原區就業經濟發展，並以「創科為主，多元產業為副」為原則，在主攻創科的同時，亦積極推動各個產業發展，提供多元就業機會；發展亦應與深圳《前海方案》對接，以達致兩地共贏。
因應該區市民對醫療需求的關注，研究團隊亦認為，政府應迎接內地中產市場，積極發展高等教育和私營醫療服務產業。至於私營醫療方面，團隊則建議應利用非本地培訓醫護，開拓既能服務本地居民，同時面向內地市場需要為目標的私營醫療服務，協助解決廣東一帶中高端醫療服務的需求。
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