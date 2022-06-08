頭痛噁心為最惡腦癌先兆　發病3月可奪命　罕盟盼增免費治療配額

日常頭痛及感到噁心，以為只是小事？這些輕微症狀可能是世界上最惡腦腫瘤多形性膠質母細胞瘤的先兆，若患者在病發後不接受治療，短短三個月足以奪命。香港神經腫瘤學會收集14年數據發現，香港有逾千名多形性膠質母細胞瘤患者，當中逾半存活期不足一年，僅兩成人能存活超過2年，在100患者中只有3名能活過5年。

40歲的患者Tunie在發現患病前便時常頭痛，卻一直是因工作壓力導致，故未有特別求診。惟當時的頭痛情況未有改變，身體更變得易倦。在發現患病前一個月更經常上班遲到，6年前突然在家中失去知覺，進行開腦手術後移除部分腫瘤。幸運的是Tunie接受治療後如奇跡般成功控制病情，現時可如常生活及工作。罕見疾病聯盟主席曾建平指，雖然政府於2019年把該癌症化療藥物獲入藥物名冊，惟現時僅提供7名腫瘤電場治療（tumor-treating fields，TTFields）的免費配額，未能應付患者需求，盼政府可以增加名額。



香港神經腫瘤學會收集14年的多形性膠質母細胞瘤（下稱GMB）數據（2006至2019年），當中發現香港有1,010名患者，2019年便有137宗新症。（陳葦慈攝）

香港神經腫瘤學會收集14年的多形性膠質母細胞瘤（下稱GMB）數據（2006至2019年），當中發現香港有1,010名患者，在2019年便有137宗新症，以男性及45至64歲佔最多。本港的確診年齡中位數為57歲，存活中位數僅10.6個月，54％的患者存活期不足1年；只有20％存活期超過2年；3％存活期達5年。

本港的確診年齡中位數為57歲，存活中位數僅10.6個月，54％的患者存活期不足1年；只20％存活期超過2年；3％存活期達5年。（陳葦慈攝）

40歲的Tunie是GMB患者，於2016年10月病發。當時34歲的她因在家中突然失去知覺，其後被家人緊急送院，接受開腦手術切除部分腫瘤。在術後一周後，Tunie終於恢復意識，身體卻持續發燒，家人亦一直未有透露她的病情，「醒咗之後，見啲親友圍住，見啲平時喺外國嘅都喺度，同講我『認唔認得我係邊個？』」待Tunie出院後，才發現原來自己患上腦癌，「當時反應都幾平淡，唔覺得係咩大事，以為做完手術就OK」。

40歲的Tunie是GMB患者，於2016年10月病發。當時34歲的她因在家中突然失去知覺，被家人緊急送院後接受開腦手術，切除部分腫瘤。在術後一周後，Tunie終於恢復意識，身體卻持續發燒，家人亦一直未有透露她的病情。（陳葦慈攝）

多形性膠質母細胞瘤存活率低

Tunie得悉病名後在網上搜查相關資料，才發現自己患上的病不簡單，甚至可以連一年存活率也沒有，亦無法根治。「當時即刻Plan身後事，會覺得死啦，點解係我，我都係覺得頭痛同攰啫」。Tunie指，她自20歲起便有頭痛的問題，以往曾多次看醫生，也曾進行磁力共振掃描，惟當時未有發現問題，醫生僅告知她頭痛是因壓力大引起，以往都是服用止痛藥，後來在醫生指示下，改為服用抗神經痛藥。

Tunie得悉病名後在網上搜查相關資料，才發現自己患上的病不簡單，甚至可以連一年存活率也沒有，亦無法根治。「當時即刻Plan身後事，會覺得死啦，點解係我，我都係覺得頭痛同攰啫」。（陳葦慈攝）

頭痛為病徵之一 易被誤當都市病

至Tunie病發前一個月，她的頭痛情況惡化，亦常常感到易疲倦，「明明朝早醒咗，都梳妝好，但坐喺床邊會瞓返，兩三個鐘先會醒返」。在最嚴重的時候，從事秘書工作的Tunie試過一周內平均有三天上班遲到，亦試過在公司重要大型活動時遲到，即便設定多少個鬧鐘，她也無法聽到。惟此時的Tunie仍覺得沒有問題，認為頭痛是都市病，一如既往由壓力大引起，身體也只是因工作較忙而變得疲倦。

Tunie指，她自20歲起便有頭痛的問題，以往曾多次看醫生，也曾進行磁力共振掃描，惟當時未有發現問題，醫生僅告知她頭痛是因壓力大引起，以往都是服用止痛藥，後來在醫生指示下，改為服用抗神經痛藥。（陳葦慈攝）

Tunie持續接受治療後，現時狀況較為穩定，亦沒有復發的跡象。她寄語同路人無需要害怕疾病，認為患者在出院一刻已是勝利，「其實已經係賺咗，如果唔係，16年我出唔返嚟」。患病經歷亦令Tunie人生觀大變，更懂得珍惜當下，「明白GMB唔會有得根治，我唔知聽日仲有冇命，想做就去做」。

輕微症狀令人易容忽視 新療法增存活期

香港神經腫瘤學會代表暨神經外科專科醫生何文傑形容GMB為一種最具侵襲性及惡性的腦腫瘤，患者的存活率極低。一般而言，患者及家屬均較難察覺。「啲患者家屬會話佢之後無乜嘢㗎喎。就算有人覺得噁心，都只會以為係食嘢反胃，往往忽略咗啲症狀」。香港神經腫瘤學會副會長暨臨床腫瘤科專科醫生丘德芬則表示，學會設立GMB患者資科庫便是希望能讓大眾了解本地的實況及治療趨勢。他續指，現有資料顯示GMB大大縮短患者壽命，患者在完成手術切除部分腫瘤後，仍需進行6到12個月的化療，當中配以腫瘤電場治療與化療共同使用為新療法，能把患者的存活期增至5個月。

罕見疾病聯盟主席曾建平指GMB為罕見癌症，本港數據估計為10萬人中出現3病例，亦是罕見病的一種。雖然政府於2019年把該癌症化療藥物獲入藥物名冊，惟現時僅提供7名腫瘤電場治療的免費配額，未能應付患者需求，盼政府增加名額。（陳葦慈攝）

罕盟盼增免費新療法配額

罕見疾病聯盟主席曾建平指GMB為罕見癌症，本港數據估計為10萬人中出現3個病例，亦是罕見病的一種。在2019年4月，GMB化療藥物獲納入醫管局藥物名冊，患者可獲資助下使用。自今年第一季起，有7所公立醫院提供新的治療方式（即腫瘤電場治療），惟每一部醫院僅提供1個名額，不足以應付需求。若患者自費使用則每月需要花費逾十萬元，故希望當局能增加配額，讓更多有經濟需要的患者得到適切的治療。

多形性膠質母細胞瘤是一種第四級的惡性原發性腦癌，它只會在腦部出現，不如其他癌症般會擴散到身體其他器官，其病症包括頭痛、噁心、視力減退、記憶力問題、性格改變及癲癇發作。現時GMB並沒有明確的風險因素，接觸輻射為唯一已知的高風險因素。一般GMB病發的年齡中位數為57歲，男性的比例較女性高，惟值得留意的是此病亦可能發生在任何年齡。患者能透過神經系統臨床檢查及顯影磁力共振掃描診斷，其治療方法包括外科手術、化療、放射、標靶及腫瘤電場治療。

