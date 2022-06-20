機構設共物館建互助平台　接收及借出維修工具、運動用品等物資

香港寸金尺土，除了住屋問題外，家中的儲物空間亦有限。有機構設立「共物館」，期望發展社區借物文化，構建共享資源、技能及時間的互助平台，打破固有消費概念，亦可連繫地區力量。



東華三院於菩提街1號地下設立東華三院「福全共物館」，以創新的免費借用物品方式，發展社區「借物館」，期望從借用物品開始，構建共享資源、技能及時間的互助平台，打破固有消費概念。（東華三院提供圖片）

東華三院於2018年以「活用社區資本」及「共享」為概念，翻新及重置大角咀福全街56號及菩堤街1號唐樓其中兩層，發展成為青年共居空間。至今年再於菩提街1號地下設立東華三院「福全共物館」，以創新的免費借用物品方式，發展社區「借物館」，期望從借用物品開始，構建共享資源、技能及時間的互助平台，打破固有消費概念。

該館除了接收街坊捐贈的閒置物資作分享外，亦會讓有需要的街坊免費借用東華三院「福全共物館」的物品，包括維修工具、玩具、運動用品等。此外，東華三院「福全共物館」更推動街坊共享技能及時間，組織街坊師傅及社區義工隊，以社區「共享資源互助平台」為定位，連繫地區力量。

東華三院「福全共物館」於上周五（17日）舉行開幕禮，東華三院壬寅年主席馬清揚表示，不少港人擁有一些少用甚至完全沒用過的物品，當捐出有關閒置物品時，共物館便可為物品重新添上價值和意義，除了可供街坊免費借用，亦可轉贈有需要人士，既助人亦可為環保出一分力。他期望可以透過推動共享文化，組織不同義工服務為有需要的家庭提供不同支援，藉此連繫社區。