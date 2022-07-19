大涌橋路交界增安全島燈位　教車師傅：標示更清晰但大車易擋視線

沙田大涌橋路去年6月發生致命車禍，事發後當局在道路間以數條膠柱分隔及把路段時速70公里降為50公里。然而成效有限，大型車輛路過時因路窄往往會「掃跌」膠柱。沙田區議會交委會主席許立燊更形容膠柱的維修時間較安裝時間長，形同虛設。

一年後，當局終在該路段加設安全島及兩個獨立燈位取代「孭仔燈」。有資深教車師傅認為改善措施能減少意外發生，但他提醒，交通意外的主因往往由駕駛者引致，建議當局仿效外國，在成功考車牌後，需要在一段時間後再考一次路試，成功過關後才可以「甩P」取得正式牌照，確保駕駛者有足夠能力及知識應對不同類型的路況。



沙田大涌橋路於去年6月發生致命車禍，由於涉事地點不時發生嚴重交通意外，外界普遍認為與孭仔燈的設計有關。（盧翊銘攝）

沙田大涌橋路去年6月發生致命車禍，一輛私家車疑睇錯「孭仔燈」撞翻一輛小巴，釀1死7傷，由於涉事地點不時發生嚴重交通意外，外界普遍認為與孭仔燈的設計有關。今日（19日）亦有一宗去年於大涌橋路與火炭路交界發生的嚴重交通意外在法庭判決，涉案校巴司機被控危險駕駛罪，被判囚5個月。



事發後，當局在道路間以數條膠柱分隔及把路段時速70公里降為50公里。然而成效有限，大型車輛路過時因路窄往往會「掃跌」膠柱。沙田區議會交委會主席許立燊更形容膠柱的維修時間較安裝時間長，形同虛設。一年後，當局終在該路段加設安全島及兩個獨立燈位取代「孭仔燈」。

大型車輛易擋住新設燈位 教車師傅促採用高架交通指示

資深教車師傅鍾師傅日前與《香港01》記者在大涌橋路加設安全島及兩個獨立燈位後實地駕駛視察。新設燈位分別標示兩個轉向，較以往的孭仔燈更為清晰，亦沒有車輛如以往由3線變5線時臨急切線。然而，駛至相關燈位時，若有大型車輛如巴士在前方，便會把兩個獨立燈位完全擋住。

鍾師傅表示，雖然兩個新燈位較以往更易察覺到及提高駕駛者的注意力，惟若駕駛者看不見燈位，即減少他們的反應時間，不熟路的駕駛者亦會有機會發生意外。他建議當局採用造價較高的高架交通指示，「一般多過3條線用高架燈會安全啲，（駕駛者）好遠已經可以望到」，高架交通指示設有燈位倒數功能，讓駕駛者不用再「估估下」，能更容易掌握過路時間。

安全島令行車路段變窄 大車轉彎變得困難

沙田區議會交委會主席許立燊則表示，普遍市民認為當局的改變措施緩慢。在意外後首次的改善措施更是形同虛設，他提到當時運輸署只在不同轉向的路線之間加設膠柱分隔，惟當大車路過轉彎位時，因路窄往往會把膠柱「掃跌」，膠柱的維修時間更比安裝時間長。意外事發一年後，當局才在大涌橋路加設安全島及兩個新的獨立燈位。雖然相關情況獲得明顯改善，但安全島的設立，亦會令行車路段變窄。許立燊觀察到不少大車轉彎時，因位置不足，需要「踩兩條線」才能通過，即兩架大車不能同時轉向，否則亦會容易構成交通意外。

許立燊指出，除了上述位置外，區內還有其他位置屬交通黑點，同樣使用「孭仔燈」，過往他時常向運輸署反映應作改善工程，但因其他位置發生的致命交通意外較大涌橋路少，所以不了了之。許立燊亦提到，現時大圍迴旋處是傳統的迴旋處，當局有意改為新型的螺旋形迴旋處。以往區內並無新型迴旋處，學車時也未必學過這類型的路況，許立燊擔心市民不熟悉之下，在未來或增加發生意外的機會。

鍾師傅認為任何的改善措施及路牌僅是輔助作用，他認為交通意外發生往往由駕駛者引致，並質疑現時考車試的20條選擇題，是否足以讓駕駛者掌握到在香港常見通用的指示。（盧翊銘攝）

倡提高取得正式牌照門檻 確保駕駛者有能力應對不同路況

鍾師傅認為任何的改善措施及路牌僅是輔助作用，他認為交通意外發生往往由駕駛者引致，並質疑現時考車試的20條選擇題，是否足以讓駕駛者掌握到在香港常見通用的指示。「400幾題選抽20題，基本路面知識就夠？佢哋都未必識晒孭仔燈同布袋位」。他表示，自己教過的學生中，約四成人完成筆試後，仍未能掌握相關內容，需要在練車時間從頭教起。他建議當局仿效外國，在成功考車牌後，如1至3年內再考一次路試，內容需要涵蓋香港常見路況，成功過關後才可以「甩P」取得正式牌照，以確定駕駛者有足夠能力，從根源杜絕交通意外的發生。