東鐵退役烏蠅頭列車擬兩年內重現灣仔海濱　公園設「海港站」打卡

東鐵過海段今年5月中通車，舊有俗稱「烏蠅頭」的英國製12卡中期翻新列車（MLR列車）宣告退役，當時大批鐵路迷到場道別。不過「烏蠅頭」日後或有機會「過海」，成為打卡景點。

發展局近期提交海濱事務委員會的文件透露，當局計劃日後於灣仔海濱長廊第四期工程中，擺放烏蠅頭列車保育。根據當局文件中的模擬圖資料，該處將擺放兩卡烏蠅頭車卡，日後車廂內會用作舉辦不同活動、工作坊，預計2023年底至2024年初峻工。

港鐵回覆表示，正籌備新階段的「退役列車保 ‧ 傳計劃」，包括與政府部門及單位商討，安排個別退役列車車廂作公開展覽的可行方案，現階段正研究各項技術及安排細節。



▼5月6日 東鐵「烏蠅頭」12卡列退役▼



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根據海濱事務委員會的文件，在灣仔海濱長廊的第四期項目中，計劃於現時海濱長廊的水上運動及康樂主題區內，擺放烏蠅頭列車。根據資料該區位處紅隧港島出入口旁邊。據文件透露，該區的碼頭可飽覽維港景色，亦提供不少土地，適合擺放大型物件展示。

文件續指，東鐵英製烏蠅頭列車近期退役，現正與港鐵協商，研究於該處擺放烏蠅頭列車的可行性，相信如果成事，日後可在車廂內舉行工作坊，或其他不同活動，預料2023年底至2024初完成。

車卡附近會設計成「海港站」車站月台供打卡

根據文件附上的圖片，該處會擺放兩卡車卡，包括一卡為車頭。車廂內外都會設有休憩空間，附近設計亦會採用車站月台的特式，包括時鐘、信號燈，並豎立「海港站」（Harbour Station）的標誌。

雖然文件列明計劃擺放MLR列車，不過圖片展示的，卻疑似是現時於東鐵行走的新韓製列車R Train，未知當局最終計劃如何。

▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼



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港鐵回覆表示，正積極籌備新一階段的「退役列車保 ‧ 傳計劃」，當中包括與政府部門及單位商討安排個別退役列車車廂，作公開展覽等可行方案，現階段正研究各項技術及安排細節。待有具體進展，港鐵會盡快公布相關詳情。

灣仔海濱第三階段工程會嘗試設立海上餐廳，讓市民於船上用餐。（海濱事務委員會文件截圖）

除了上述的第四階段工程，文件亦提到，灣仔海濱第三階段工程，包括嘗試設立海上餐廳，讓市民於船上用餐。