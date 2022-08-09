粉絲眾籌生日巴士為偶像慶生　聲稱遭商場干預「有冇集會申請？」

每次有應援巴士出現，例如男團MIRROR成員教主（Anson Lo）生日及姜濤廣告頭像張貼在巴士車身，均會引來大批粉絲蜂湧拍照留念，然而相對粉絲人數較少的虛擬偶像應援巴士，卻離奇引來干擾。有日本動漫粉絲合資買下巴士車身廣告慶祝虛擬偶像「優木雪菜」生日，並相約於元朗商場地下公共運輸交匯處與巴士合照，詎料引來商場職員干涉，現場人士引述職員一度大聲喝斥「有冇集會申請？」場面一度不愉快，質疑「警察都有到MIRROR應援巴士嗰度問fans，但態度都客氣，點解職員搞到起晒槓？」要求商場一方解畫。



動漫粉絲為偶像慶生 眾籌買下應援巴士廣告慶祝

關注巴士各類大小事的「縱橫巴士綫．BusLanes」人員表示，近日獲悉有粉絲為慶祝SIF系列作品《LoveLive!學園偶像祭ALL STARS》女主角優木雪菜8月8日生日，合資向九巴買下車身廣告，將其肖像印於來往荃灣如心廣場及元朗形點商場的53號路線巴士，相約周一（7日）下午生日正日在兩個巴士總站派應援物及合照，於是當日到場拍攝活動花絮。

據他了解，位於其中一邊總站的荃灣如心廣場巴士總站，粉絲順利完成活動，而另一邊廂的元朗形點商場地下公共交通交匯處，卻發生不愉快事件。事發大約下午4時許，粉絲待應援巴士泊在站頭後，開始向其他參加者派發明信片，並身披應援服飾在車身前合照，中途突然有一名女職員由商場主動步下至站頭，並大聲在場人士稱「你哋喺度做咩？」粉絲解釋純粹與巴士車身拍照，很快便會離開，並承諾不會干擾巴士行車，惟對方放大音量喝斥「有冇集會申請？」令在場人士愕然，現場氣氛一度變僵，直至有另一名身穿西裝的較高層職員到場了解後，放行眾人，惟女職員其後帶同一男一女職員折返監視，粉絲最終步上應援巴士前往荃灣，在女職員目送下離開，全個過程被「縱橫巴士綫．BusLanes」人員目擊。

有粉絲與巴士合照期間，引來商場職員干預，現場氣氛一度不愉快。(縱橫巴士綫 • BusLanes提供圖片)

現場人士：職員「起晒槓」喝斥粉絲 氣氛變僵

他質疑以往應援巴士如MIRROR成員教主（Anson Lo）生日，均引來批粉絲到場拍照，雖然有警察到場維持秩序，並向粉絲詢問詳情，但態度尚算客氣，相反商場職員到場了解，原本可以和氣收場，卻錯誤使用「起晒槓的語氣搞到件事好僵，好彩粉絲都係心平氣和，上咗車就算。」直指商場做法不妥，反駁「鏡粉（同應援巴士合照）敢唔敢照做先？」《香港01》正向商場查詢事件。

近年虛擬偶像的流行，為偶像製作生日應援巴士，不再是Mirror鏡粉或「真人偶像」粉絲的專利，今年初便有Hololive成員潤羽露西婭（潤羽るしあ）的同好粉絲「香港露西婭生日巴士企劃」（HKVtuber Bus Production）眾籌集資向九巴買下車身廣告，製作香港首部 Vtuber 全車身廣告應援巴士，透過208號路線行走各區「吸like」及合照。