觀塘碼頭擬駁通海濱花園及茶果嶺　老觀塘主題重現工業區生活百態

政府早前宣布拆卸觀塘碼頭熟食市場，將用地改劃為休憩用地，成為觀塘海濱長廊的一部份。發展局起動九龍東辦事處最新文件顯示，擬將觀塘碼頭外的行人通道駁通茶果嶺海濱、現時的觀塘海濱花園，以及翠屏河，將會以低碳健康生活和「老觀塘」為主題設計，將會在碼頭外的柱上貼上觀塘工業區時期的生活百態，亦會有健身和兒童遊樂設施，預料最快2023年第一季竣工。



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發展局起動九龍東辦事處提交海濱事務委員會的文件顯示，擬議發展的觀塘海濱將會較早前的建議略大，涵蓋一幅空置官地、鄰近觀塘渡輪碼頭的海濱行人路，以及相鄰的種植區（planter areas）等，日後將會駁通翠屏河花園、觀塘碼頭和茶果嶺海濱。

文件提到，擬議發展的觀塘海濱將會結合「低碳健康生活」和「老觀塘」兩大概念，從而構想出三個設計主題，以貫穿整條觀塘海濱，包括在海濱長廊範圍提供健身設施、建設特色牆和列出碳足跡、消耗熱量等有「導視」訊息的地面圖案，以及渡輪碼頭登岸位置的柱和簷篷印上觀塘工業區的歷史元素，讓市民緬懷舊觀塘的情懷。

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設計圖顯示，特色牆將會印有「健美體態」、「低碳生活」等字句，色彩極為鮮艷，而碼頭外的柱則會印有觀塘工業區時期居民的生活百態，亦會羅列工業區時期的建築物。

當局又此，涉及的海濱地段將會適合兒童和寵物遊玩，亦會提供充足空間讓市民進行街頭運動，亦會是適合「打卡」的休憩空間。設計構想圖顯示，整條海濱色彩繽紛，亦會設有滑梯、搖搖版等老少咸宜的設施。