屯公巴士轉乘站每日錄3.7萬人次使用　運輸局研增設泊車轉乘設施

屯門公路巴士轉乘站已啟用約10年，運輸及物流局表示，隨着屯門區人口增長，轉乘站的使用量亦增加，每日3.7萬人次使用，承認於繁忙時段出現車流緩慢，故已推行一系列措施提升轉乘站的運作效率，包括安排10條往返機場或北大嶼山的巴士線，改行屯赤隧道，並要求巴士公司在繁忙時間安排職員協調車流。當局亦計劃分階段在轉乘站加建巴士停車處，增加上落客空間，預料2023年內完成。

局方指，日後就巴士轉乘站及其毗鄰地區展開發展規劃研究時，將考慮檢視改善巴士轉乘站，及提供泊車轉乘設施的可行性。另外，運輸署正研究是否可在屯門公路巴士轉乘站，設置新一代運輸交匯樞紐，並盡可能配置泊車轉乘服務。



運輸局表示，現時共有58條巴士路線途經轉乘站，每日約1.6萬人次往九龍方向，屯門方向則有約2.1萬人次使用。局方指，轉乘站於繁忙時段的使用較頻繁，或出現車流緩慢的情況，因此運輸署已與專營巴士公司商討跟進，推行了一系列改善措施，包括安排10條往返機場或北大嶼山及新界西北的巴士路線，改行屯赤隧道，並調整巴士停站位置，改善車流。

▼2020年屯赤隧道12月27日通車情況▼



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加建巴士停車處 2023年完成

另外，局方指已要求巴士公司在上、下午繁忙時段，安排職員於轉乘站協助乘客上落和協調車流，提升轉乘站的運作效率。局方續指，會分階段在往屯門及九龍方向的轉乘站，分別加建一個及兩個巴士停車處，以增加同一時間上落客的空間，預計工程可於2023年內完成。

運輸局指，日後就巴士轉乘站及其毗鄰地區展開發展規劃研究時，將考慮檢視改善巴士轉乘站，以及提供泊車轉乘設施的可行性。另外，運輸署亦正展開《交通運輸策略性研究》，按「一地多用」原則，探討改善公共交通設施及環境的方案，包括在合適地點，設置新一代運輸交匯樞紐的可行性，並盡可能配置泊車轉乘服務，提升運輸基建的使用效率，相關研究範圍亦會涵蓋屯門公路巴士轉乘站。