私人居屋｜新世界元朗擬建300伙　規劃署不反對計劃

新世界去年底宣布，將捐出元朗欖喜路一幅地皮，推出首項私人資助房屋項目試點計劃，料可供應約300伙。新世界已在5月初向城規會提出改劃申請。規劃署最新表示，原則上不反對方案，意味城規會將很大機會批准方案。



房屋局支持申請 溱泊業委會憂不勝負荷

房屋局認為，今次計劃可利用私人市場的力量，從而增加資助房屋的供應，為買家提供多一個選項。此外，最新一份《施政報告》亦曾提及私人發展商參與資助房屋，並鼓勵發展商改劃土地參與，故局方支持有關申請，亦會繼續與申請人討論計劃的發展參數。

不過，相關申請亦收到部份反對意見，包括鄰近的私人屋苑「溱泊」，其中溱泊業主委員會擔心興建資助房屋後，會令該區不勝負荷。另外，有意見指該區經常塞車，且缺乏民生設施及泊車位，更有人認為私營房屋與廉價房屋距離太近，兩者僅相隔一條馬路，質疑「完全沒有保障購買私人物業的人士」。

規劃署表示，參考相關部門意見後，認為申請人所提交的技術評估可證明對交通、環境、通風等方面的影響屬可接受範圍內。考慮不同因素後，署方原則上表示不反對。

新世界去年底宣布推出「新世界資助房屋」計劃，捐出一幅位於新界西的地皮試驗，以非牟利形容出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，售價低至市價約5折至6折，並建議創立「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後十年內一次過或分階段承造。