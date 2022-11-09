輕鐵路軌老化須更換　天水圍擬午夜動工　三輕鐵線受影響巴士替代

輕鐵線已在「大西北」服役逾30載，運輸署和港鐵最新文件指，部份軌道和特殊軌道將接近其磨損極限和資產壽命，當中天水圍天榮路和天成路交界所有路軌須全部更新。



港鐵建議採用延長維修天窗方案，以將工程時間縮短一半至2.5個月，惟工程開工時間會由凌晨一時半提早至午夜12時，屆時有三條輕鐵路線會受影響，港鐵將安排巴士替代綫，取代受影響的輕鐵路線。



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工程今年底至明年展開 涉6個凌晨晚數

港鐵最新文件顯示，更換天榮路和天成路交界路軌的工程，涉及重鋪合共約120米路軌（約240米鋼軌），當中包括3組較為複雜的鋪砌特殊鋼軌，預料工程將於今年底至明年初展開，為期約2.5個月，包括6個凌晨晚數。

港鐵稱，為減少對道路交通、附近居民及輕鐵服務的影響，建議採用延長維修天窗方案，包括提早於午夜12時開工，惟部份輕鐵服務會在晚上11時40分至凌晨1時半受影響，包括705、706、751號路線，估計6晚的受影響人次合共為1,930人，港鐵稱屆時會安排巴士替代路線。

輕鐵路綫特別車務安排。（港鐵文件截圖）

文件稱，以新的延長維修天窗方案，工程時間可由約5個月，縮減一半至2.5個月，而周日凌晨臨時封路及交通改道安排，亦可由13日縮減至6日，亦毋須再臨時改動路肩和防撞欄，認為可減少影響馬路交通外，亦會增加整體工程效益。

輕鐵路軌更新工程早在今年初展開，預料會在3年內陸續完成。港鐵表示，輕鐵部份鋼軌和特殊軌道配件等，將接近其使用壽命的終點，若不及時更新有關軌道，輕鐵列車或需減速，以確保行車及乘客安全，將會嚴重影響輕鐵服務水平，故已為更換元朗、屯門、天水圍的路軌，批出9,900萬元的工程合約，以更換約2公里及70組特殊軌道。