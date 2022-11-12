花園大廈重建在即　街坊難忘鄰里情　沙士期間組衛生小隊派漂白水

觀塘花園大廈繼明華大廈後成為第二個被納入「歷史文化傳承項目」，並迎來第二期重建計劃。今日（12日）房協舉辦「花園大廈懷舊同樂日」，重現邨內舊日街坊的集體回憶和鄰里故事。有街坊難忘沙士期間淘大花園爆發疫情，居民都憂心忡忡，於是自發成立衛生小隊，每日上門派漂白水，「嗰陣淨係派漂白水都派到暈。」



60歲的徐太，1972年與丈夫結婚遷入花園大廈的牡丹樓，並在80年代誕下兩子一女，遷到較大單位的孔雀樓居住，更從一家五口轉眼已三代同堂。

她最難忘2003年沙士疫情期間，因3月份淘大花園爆發疫情，令各街坊感到十分擔憂，於是徐太便自發成立衛生小隊，每日上門派發漂白水，「嗰陣淨係派漂白水都派到暈，高啲嘅樓有條好長嘅斜路，要靠推車仔推上去，但液體易倒瀉，要用力控制架車保持直線。」她還記得當時運送過程極具挑戰。

同時，她亦需要教導街坊如何使用漂白水，「要較啱比例，亂咁用嘅話啲坑渠會那爛曬。」幸好最後花園大廈都沒有爆發疫情的，「我哋好好彩(病毒)冇入到嚟（花園大廈）」，她認為全因鄰里間互助的精神，「我哋維護自己條邨，港九十八區都好難搵到第二條邨好似我哋咁。」

徐太已獲房協安排重建後的安置單位，更另獲多一個單位供兒子和孫兒居住。她希望重建後能繼續保留現時大廈的通風開揚的設計，最不捨的是街坊鄰里間的人情味，但明白舊樓始終需要被拆卸。

房協主席陳家樂稱會繼續透過區議會與街坊和各區持分者進行溝通，並適時發放資訊。預料用作安置居民的定安街項目將於2025至2026年落成，首階段重建最快可於2026/27開始進行，而有關重建時間表和居民安置等相關細節，他強調現時討論重建項目細節和時間表安排仍是言之尚早，未能就相關安排和時間上進行深入討論。