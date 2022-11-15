電動車｜詩濤花園成屋苑充電易資助計劃首個落成項目　涉35車位

政府早前推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人屋苑安裝電動車充電基礎設施。港燈周二（15日）表示，在其支援下，位於肇輝臺的詩濤花園近日完成在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，成為全港首個成功申請政府資助計劃並落實項目的私人屋苑。



港燈表示，其工程團隊提供免費一站式服務，不但協助該屋苑業主申請環保署資助，亦一直跟進工程項目，並就供電設計及安裝電動車充電基礎設施提供建議。



港燈表示，自從政府推出「EV屋苑充電易資助計劃」以來，已向超過420個位於港島區的私人屋苑發出「供電能力確認信」以便他們向政府申請有關資助，共涵蓋約五萬個車位。

以詩濤花園為例，港燈稱早前為35個車位安裝電動車充電基礎設施，工程已於今個月順利完成，而在項目中，其工程團隊提供免費一站式服務，一直跟進工程項目，並就供電設計及安裝電動車充電基礎設施提供建議。而另一個成功申請資助計劃的私人屋苑、位於中西區的麥當奴大廈，亦預計將於下月完成安裝電動車充電基礎設施，涉及50個車位。

港燈轄下所有充電站免費充電延長至2023年底

另外，港燈宣布為進一步推廣使用電動車，轄下所有電動車充電站的免費充電服務，將延長至2023年底。港燈現時在港島多區合共設有12個充電站，提供免費充電服務，駕駛人士可於15分鐘內到達最近的港燈充電站；當中一半充電站為多制式快速充電站，為駕駛人士提供更便利的充電服務。