屯門轉車站埋站新安排　263線每次慳12秒　九巴研是否擴至其他線

屯門公路轉車站運作接近十年，每日平均乘客現時達近四萬人次。九巴10月底起於屯門公路轉車站往九龍方向試行新安排，在特定排隊位置增設付費區，乘客先繳費再排隊，當巴士到達便直接登車。新安排試行約一個月顯示，早上繁忙時段巴士等候進站所需時間縮短，所省時間合共逾一小時。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，乘客評價正面，九巴會繼續於263線月台實施措施，並詳細考慮其他月台實際需求，因應實際情況決定是否擴展至其他路線。



早上七時至九時設立付費區 乘客先繳費再排隊

九巴10月底起，在263線屯門公路轉車站往九龍方向巴士站試行新安排，於工作日早上七時至九時設立付費區，乘客在付費區入口先以八達通或電子支付方式付款，便可進入付費區排隊候車。當263線到站，付費區內的乘客便可以直接進入車廂，毋須再次付款。付費區可容納約40人同時候車，並有職員維持秩序。

九巴推算每日所節省巴士進站時間達76分鐘

九巴指，新安排試行約一個月運作暢順，每部巴士平均排隊等候進站時間節省約12秒。九巴以工作日早上繁忙時間九巴有約380部巴士會駛進屯門公路轉車站往九龍方向推算，此時段內所節省的巴士進站時間合共達1小時16分鐘（即76分鐘），又假設每部巴士載有80名乘客則每日可幫助早上使用屯門公路轉車站的乘客節省時間高達4.2日（即6,080分鐘）。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，會繼續於263線月台實施有關措施，並會詳細考慮其他月台的實際需求、地理位置、相同月台的路線組合等，再因應實際情況決定是否擴展至其他路線。

九巴冀政府分階段加建停車處安排能加快落實

對於屯門公路轉車站一直維持開幕初期的大小，未有任何大型擴建，九巴指年多前已向運輸署建議擴建屯門公路轉車站及延長現有落客站的範圍，以供容納更多巴士，簡學悕對政府早前宣布會分階段於轉車站加建停車處表示歡迎，相信長遠有效減少現時巴士排隊入轉車站的時間，加快車流，同時改善擠迫的情況，希望有關安排能加快落實。