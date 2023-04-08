大埔體育節2800人吐露港長跑　創科局兩猛將參與

大埔體育會疫後首個大型跑步活動：大埔體育節10公里賽，今日（8日）早上在香港科學園舉行。大批健兒在吐露港落力爭先，而創新科技及工業局更有兩員猛將參與。



大埔區青年網絡成員參戰 民政處安排事前訓練

大埔民政事務專員陳巧敏率領15名大埔區青年網絡成員參與10公里比賽，當中八成從未參加過10公里跑步比賽。由於參加的成員本身並非運動健將，故大埔民政事務處特意於賽前安排賽前備戰班，學習正確跑姿、熱身及伸展技巧，到加強訓練強度，力求突破自己，跳出自己的「舒適圈」。

不少成員都創出個人佳績，其中鄭加諾更跑出37分23秒，令他感到喜出望外。而首次參加10公里賽的朱浩民則表示，初頭有點擔心，不過在成員鼓勵之下，發現自己可以完成這個「不可能的任務」。不常做運動的陳翠美則說，參加訓練後對跑步產生興趣，又指與其他成員一起訓練產生了很大推動力。

設3公里及10公里賽 張曼莉、廖添誠落場

今次活動由大埔體育會及Sportsoho合辦，設3公里及10公里賽組別，共有近2,800名報名參加，創新科技及工業局副局長張曼莉及政治助理廖添誠亦有參與。大埔民政處亦邀請了多位大埔區內人士組成嘉賓隊參賽，包括警務處大埔區指揮官馬偉卿、大埔鄉事委會主席林奕權、大埔區學校聯絡委員會榮譽顧問郭楚翹、大埔區幼兒教育校長會主席鍾錦玲女、大埔北分區委員會委員劉文杰、大埔區防火委員會委員陳世雄，以及大埔青年網絡海陸空義工團工作小組召集人張育文。