未來5年預測建約13萬伙公營房屋　啟德再增密度添600伙

房屋局今日（11日）更新未來五5年的公營房屋預測建屋量，估計在2023/24至2027/28年度，合共可提供12.88萬個單位，較去年底的數據增加600伙，當中公屋或綠置居佔76,400，佔整體約60%。比對過去的公營房屋單位數據，單位主要增長來自擬增加發展密度的兩個啟德地盤，合共可提供多600伙，預料合共3,100個單位會在2026/27年落成。



房屋局公佈最新的五年期公營房屋預測建屋量，估計在2023/24至2027/28年度，五年合共可提供128, 800伙公營房屋。（資料圖片）

根房屋局今年3月的預測，房委會和房協未來5年期的公營房屋總建屋量，預計合共為128,800伙。（房屋局網頁截圖）

房屋局表示，根據今年3月的預測，房委會和房協未來5年期的公營房屋總建屋量，預計合共為128,800伙，當中包括約82,900個公屋或綠置居單位，以及約45,900個其他資助出售單位。

當局指，與上一季比較，5年期的整體建屋量因個別項目單位數目有修訂，而增加了約600個單位，當中增幅主要是來自2026/27年度的資助出售房屋項目。翻查資料，房委會去年底向城規會申請，放寬啟德2B區3號和4號地盤的地積比和建築物高度限制，分別增加最多近兩成，預料合共加提供3,100個單位，較原訂計劃增加600伙。

啟德2B區3號和4號地盤鄰近居屋啟欣苑。（資料圖片／周智堅攝）

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根據最新估算，2024/25年為公屋或綠置居供應「大戶」，可供應約19,000個單位，按年增加近一半。根據當局的項目分布，該年度大部份落成項目均位於新界區，單是東涌第99區和第100區，合共佔一萬伙；市區的項目只有今期綠置居的油塘高宏苑，以及房協的香港仔石排灣道項目，分別有2,000伙和600伙。

安達臣道石礦場。（資料圖片／李澤彤攝）

除了出租公屋或綠置居外，2024/25亦是資助出售單位落成量最多的一年，房委會和房協合共能提供12,800個單位，當中觀塘安達臣道石礦場是「大戶」，房委會和房協合共6個屋苑合共能提供6,200個單位，而九龍城區的2個啟德屋苑和一個土瓜灣地盤，合共亦可提供4,300伙。