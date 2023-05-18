茶果嶺村清拆建公營房屋　地政總署貼收地告示　8.19後歸還政府

港府早前預告，擬清拆三條寮屋村包括有逾400年歷史，被稱為「市區古村」的茶果嶺村寮屋區。

地政總署今日（18日）根據《收回土地條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》及《土地徵用（管有業權）條例》，張貼收地和徵用土地公告，收回37幅私人土地及徵用被三個墳墓所佔用的土地。公告三個月後將屆滿，相關土地將歸還或轉歸政府所有，發展項目竣工後，將可建成逾6000伙公營房屋單位。政府表明，會與受影響人士緊密溝通，處理補償事宜。



地政總署今日（18日）根據《收回土地條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》及《土地徵用（管有業權）條例》，於茶果嶺村寮屋區張貼收地和徵用土地公告。（資料圖片）

地政總署今日根據《收回土地條例》（第124章）第4條、《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）第14條，以及《土地徵用（管有業權）條例》（第130章）第4條，張貼收地和徵用土地公告，以進行九龍東茶果嶺村發展及前茶果嶺高嶺土礦場發展（第二期）。



項目收回的37幅私人土地，以及徵用被三個墳墓所佔用的土地，各涉約2509平方米和約123平方米。上述土地於公告張貼滿三個月後即8月19日，會歸還或轉歸政府所有。

發言人指，九龍東前茶果嶺高嶺土礦場發展（第二期）及茶果嶺村發展項目竣工後，將分別提供約2250及4 500個單位。預計首批住戶可分別於2030年及2031年入伙。

茶果嶺村重建範圍有兩幢三級歷史建築：

