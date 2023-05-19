土拓署擬大澳7地點裝攝錄機或感應器　偵測實時人流　助分流旅客

大嶼山是港人及訪港旅客郊遊熱點，每逢假日均人流眾多。土木工程拓展署在最新提交離島區議會的文件指，擬在大嶼山主要旅遊熱點提供人流資訊，將以大澳為試點，在大澳新公眾碼頭、大澳街市街等人流較集中街道，合共7個位置加裝攝錄機或通訊器材感應器，以偵測人流，日後將於新開發的網上平台和旅發局的網站等發放相關資訊，以分流人流，預料項目會在今年內開展。



▼2022年4月17日 東涌巴士站擠滿往大澳遊人▼



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擬開發一站式網絡平台 提供熱點實時人流串流影像或影片

文件指，擬利用科技在網絡平台提供大澳主要旅遊熱點的實時人流狀況，以便旅客計劃行程，同時亦幫助分流及改善大澳在周末和假日高峰時段擁擠情況，讓旅客有更好的體驗和避免對大澳居民構成不便，擬議項目涵蓋三個重點：

將就項目作私隱影響評估

1．利用人流偵測系統，透過通訊器材和影像以計算選址位置的實時人流狀況



2．開發一站式網絡平台，提供旅遊熱點的實時人流資訊和串流影像／影片，亦會研究在該平台提供相關天氣資訊和公共交通服務資訊



3．按《個人資料（私隱）條例》和現行指引為項目進行私隱影響評估。



土拓署擬於7個主要旅遊熱點和公共交通服務地點，加裝攝錄機等偵測人流。（文件截圖）

當局擬於7個主要旅遊熱點和公共交通服務地點偵測人流，包括：

．大澳新公眾碼頭（攝錄機）

．大澳巴士總站（攝錄機）

．大澳街市街（攝錄機）

．大澳吉慶後街大澳鄉事委員會附近的空地（攝錄機）

．大澳永安街（共兩處）（通訊器材感應器）

．大澳吉慶街（通訊器材感應器）

研在旅發局大澳分頁、「香港出行易」App發布相關資訊

文件提到，除了會透過新設立的一站式平台發放相關資訊外，亦會研究更多發放渠道，包括旅發局的大澳分頁、運輸署的流動應用程式「香港出行易」和大澳當地提供相關資訊。