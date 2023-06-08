和合石擴建火葬場及骨灰安置所　增4.5萬個龕位　料2030年落成

本港對火化服務需求持續上升，政府預計2031年將增加至6萬宗火葬，屆時火化時段或現短缺，故計劃在和合石墳場內興建佔地逾兩萬呎的火葬場，另將引入公共環保化寶爐，供市民焚燒冥鏹，亦設廢氣排放監控。



當局亦計劃於和合石墳場擴建骨灰安置所第三期工程額外增加兩萬個龕位，合共可提供約4.5萬個龕位。火葬場及骨灰安置所第三期工程擴建同樣預計最快於2030年落成。港府另選址兩幅約2.2萬平方米的空置地，建議推展第四期擴建工程，料可增加約20萬個龕位，但未有具體時間表。



本港火化服務供不應求，政府計劃在和合石墳場內興建火葬場。（資料圖片/盧翊銘攝）

現有火化爐使用壽命將屆滿 預計火化時段在 2031 年起短缺

本港對火化服務需求持續上升，政府預計2031年增加至6萬宗火葬，較2023年約5.1萬宗增加約18%。加上多個現有火化爐約20年的使用壽命陸續屆滿，須在未來數年分階段暫停營運部分火化爐並安排更換，火化服務時段的供應在未來數年將日益緊張。若未能及早規劃興建一所新火葬場，預計火化時段最早將在 2031 年起出現短缺。

佔地約兩萬平方米 山巒環抱

環境及生態局及食物環境衞生署研究後，認為和合石墳場內一幅佔地約兩萬平方米、有山巒環抱的空置用地適合用作興建火葬場。該幅用地位處山谷，周圍有山坡屏蔽，預計擬建的火葬場不會對附近環境造成實質影響。

和合石墳場內一幅佔地約兩萬呎平方米，有山巒環抱的空置用地適合用作興建火葬場。（北區區議會討論文件附件）

10 個備有人工智能技術的火化爐

政府計劃在擬建的火葬場中興建10個備有人工智能影像分析技術的火化爐（每年可提供約 2.2萬個火化時段）、六間禮堂及其他附屬設施。設計火葬場時，會充分利用選址的天然地形，通過建築及園景設計，並以植物及樹木配置作屏障，使火葬場的外觀融合周遭環境。天台亦會進行綠化，並在合適位置提供垂直綠化和其他園景設施。

設公共環保化寶爐及廢氣淨化裝置

擬建的火葬場亦會設置公共環保化寶爐，供市民焚燒冥鏹。有關設施備有抽風系統及煙氣淨化裝置以減少對附近環境造成影響。火化爐會以煤氣為燃料，並附設廢氣淨化裝置，以處理及過濾燃燒過程中產生的廢氣和微粒，確保完全符合環保署所制訂的空氣質素標準。

設有監控火化爐運作及廢氣排放系統 引入環保特色設計

火葬場設有監控火化爐運作及廢氣排放的系統，工作人員可根據系統資料有效地監控火化爐運作及廢氣排放。相關廢氣排放的數據亦會實時傳送到環保署電腦系統進行監察。此外，工程計劃將引入環保特色設計，例如供灌溉用的雨水循環系統、發光二極管照明燈等裝置。

火葬場預計2030 年建成

政府計劃於 2024 年年中就興建火葬場的概念設計及進度再次向北區區議會匯報及諮詢意見，並於 2026 年第一季向立法會財務委員會申請撥款，若撥款申請獲得通過，火葬場的建造工程可在同年展開，最快可於 2030 年完成，以解決最早在 2031 年出現火化時段短缺的問題。

骨灰安置所第三期工程提供約 4.5萬個龕位

另外，政府預計本港死亡人數預計在 2041 年會達到約 7.7萬人，較 2023 年約5.3萬人增加超過 45%，預計需興建新的骨灰安置所。故此，政府擬增加和合石墳場擴建骨灰安置所第三期工程提供的龕位數目以及推進第四期工程的規劃。第三期擴建工程原預計可以提供約 2.5萬個龕位，經評估及完成墳場內的道路改善工程後，有條件可增建約兩萬個龕位，故政府建議共提供約4.5萬個龕位。

和合石墳場擴建骨灰安置所設施第二至四期工程及擬建道路位置。（北區區議會討論文件附件）

第四期擴建工程可提供約 20 萬個龕位

由於和合石墳場的道路改善工程將可提高交通承載量，經相關部門研究後，政府建議在位於擬新建/擴闊道路沿路的兩幅空置地推展第四期擴建工程，兩幅選址佔地約2.2萬平方米，可提供約 20 萬個龕位。

植物及樹木配置作屏障 天台綠化

在設計擬建的骨灰安置所時，食環署會充分利用選址的天然地形，通過建築及園景設計，並以植物及樹木配置作屏障，使骨灰安置所外觀融合周遭環境，營造寧靜、莊嚴、人性化、舒適及方便市民的環境，亦會在天台進行綠化及在合適位置提供垂直綠化和其他園景設施。

備有抽風系統及煙氣淨化裝置

擬建的骨灰安置所會設置公共環保化寶爐，供市民焚燒冥鏹。有關設施備有抽風系統及煙氣淨化裝置，務求更有效淨化空氣及減少對附近環境造成影響。此外，工程計劃將引入環保特色設計，例如供灌溉用的雨水循環系統、發光二極管照明燈等裝置。

第二及第三期擴建工程預計於 2029 年及 2030 年落成

政府計劃在2024 年第三季就骨灰安置所及道路工程的設計再次諮詢北區區議會，並於 2026 年第一季向立法會財務委員會申請撥款，預計道路改善工程在 2029 年分階段落成；而第二及第三期擴建工程則預計分別於 2029 年及 2030 年落成。

至於第四期擴建工程計劃，政府指會進行相關的前期工作，包括具體規劃、詳細技術性評估（包括詳細交通影響評估）及概念設計，並會通過一切可行設計和措施，使骨灰安置所外觀和運作配合周圍環境。