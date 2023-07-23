港島首個過渡屋「喜越」內櫳有得睇　今起接受申請　月租2400元起

首個位於港島區的組裝合成過渡性房屋項目「喜越」，今日（23日）起接受申請，樓高四層提供103個單位，實用面積169呎適合一至二人居住，當中一個單位為328呎無障礙「大單位」，每個單位設獨立廁所，及開放式煮食空間，並附有罕見特大窗戶。



「喜越」租金界乎2400元至3900元不等，租住期最少三年，最快今年第四季峻工，預計明年1月可以入住。項目距離柴灣港鐵站約 15 分鐘路程，附近有街市、公園、民生商鋪等。



一家四口居劏房的母親表示，已輪候公屋3年多，女兒為有特殊需要的學生，「有時會因為居住環境發脾氣。」她又一度哽咽地指，「屋企畀唔到空間佢，有陣時成家人都會嘈交。」



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「喜越」由房屋局資助興建，香港社區組織協會（Soco）營運，項目位於柴灣常安街，樓高四層不設電梯，提供103個單位，包括102個實用面積為169呎的1至2人家庭單位，及1個實用面積328呎的無障礙單位，面積中位數169呎。每個單位設獨立廁所及開放式煮食空間，並附有罕見特大窗戶，確保通風及採光良好，亦設晾衣架、熱水爐、已鋪地板等基本裝修及安全設備。

距離柴灣港鐵站約 15 分鐘路程

「喜越」租金與申請人收入水平相稱，綜援家庭將以租金津貼上限訂租；非綜援家庭的租金會以過去6個月平均家庭收入的 25%計算。換言之，預計非綜援家庭的呎租中位數介乎14.2 元至23元；一人單位租金不會多於3000元，最高2900元，二人單位大概3900元；單位設有獨立水電錶，並不會額外收取管理費，按金及佣金為1個月租金，基本租期最少三年。

「喜越」地面設有500呎活動室，並在1至3樓近梯口有半開放空間讓居民可以聚集，提供公共空間清潔及保安服務；選址距離柴灣港鐵站約 15 分鐘路程，步行約 5 分鐘至巴士站，附近有街市、公園、民生商鋪等。

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輪候公屋滿三年或有迫切住屋需要人士可申請

「喜越」入住資格為輪候公屋滿三年(相應公屋申請日記須為2020 年 12 月或之前）或輪候公屋末滿三年但有迫切住屋需要人士，如居於劏房、板房、床位、寮屋或其他環境惡劣居所優先；合資格人士可以即日起申請，最遲10月份會收到通知，預計明年1月可以入住。與簡約公屋不同的是，租住「喜越」後仍可領取輪候公屋滿三年租金津貼。

從內地來港6年多的李女士與一對仔女以及丈夫正居住於北角的劏房，她已輪候公屋三年多。李女士表示希望可以入住到「喜越」328 呎的無障礙單位。（陳泳藴攝）

劏房戶哽咽：女兒要特殊學習，畀唔到空間成家人嘈交

從內地來港6年多的李女士，與一對就讀中一的子女及丈夫居住於北角劏房，她已輪候公屋3年多。李女士指女兒為有特殊需要的學生，「佢本身唔識自理，好多嘢都要靠人，有時會因為居住環境發脾氣。」她希望可以租住328 呎的無障礙單位，「因為妹妹（女兒）喺西灣河讀書，平時屋企畀唔到空間佢，有陣時成家人都會嘈交。」

李女士指，單靠丈夫的工資難以提供更多學習資源給子女，「依家住緊嗰間劏房只有百零呎，但係廁所好細，租金計埋水電要8000多元。」她希望政府在港島興建更多無障礙的大單位，「我哋啲基層有陣時都好難捱，真係希望入到呢個柴灣單位。」

另一位居住於北角劏房的吳先生年屆60歲，輪候公屋5年已搬了3次屋，今日參觀完示範單位指，「覺得都ok，起碼租金平過我住嗰邊一半。」

另一位居住於北角劏房單位快滿60歲的吳先生指他住在百多呎的單位，輪候公屋5年已搬了3次屋。（陳泳藴攝）

調查顯示東區劏房租金中位數對比其他地區貴

香港社區組織協會副主任施麗珊指，社協本月搜集53個劏房資料，東區一至兩人居住的劏房面積中位數為120呎，租金中位數為6000元，呎租中位數高達52元，遠高於全港分間樓宇中位數的42.4元，水電費亦高於他區，而「喜越」的租金為一般劏房的一半，基本租期最少三年，相對一般劏房「一死一生」的兩年租約，對基層的穩定住屋的保障更高。

香港社區組織協會施麗珊副主任指東區劏房租金中位數為6000元，「喜越」的租金為一般劏房的一半。（陳泳藴攝）