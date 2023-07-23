東方護老院進駐古洞北福利服務大樓　1700宿位全數安置石仔嶺院友

立法會議員劉國勳在Facebook發文指，今日（23日）出席了睿柏園（原石仔嶺東方護老院）的參觀開放日，該所護老院將會進駐古洞北福利服務綜合大樓，實現「先安置、後遷拆」，並指綜合大樓已經落成，提供超過1,700個長者宿位，可全數安置該院舍長者。



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劉國勳：石仔嶺安老院舍長者將有新院舍入住

劉國勳文中表示，今日出席了睿柏園的參觀開放日，該所護老院將會進駐古洞北福利服務綜合大樓，標誌著一班在石仔嶺安老院舍的長者將有新院舍入住，同時也是他推動新發展區「先安置、後遷拆」的示範點。

大樓樓高八層 引入智慧安老院舍設備

劉國勳表示，回想2014/15年時，新界東北的發展計劃令居於石仔嶺安老院的長者擔心被迫遷，而如今古洞北福利服務綜合大樓已經落成，樓高八層，提供超過1,700個長者宿位，可全數安置現時居於石仔嶺花園安老院舍的長者，再展開石仔嶺的收地及古洞北的第二期發展工程。大樓同時包括地下將用作展能中心暨嚴重弱智人士宿舍及嚴重殘疾人士護理院。

綜合大樓以「組裝合成」建築法興建，減低對工程時仍居於石仔嶺的院友們的影響，同時外牆亦有特別設計，以阻隔旁邊高速公路的交通噪音。劉國勳指參觀過院舍設施，相信透過引入智慧安老院舍設備，長者的居住環境更安全、方便和舒適。

他最後強調，發展的同時要照顧好周邊的居民、產業及持份者等，減低對持份者的影響，亦令發展更順暢。