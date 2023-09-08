仁愛堂介紹最新服務　覆蓋不同階層　任何有需要人士皆能受惠

仁愛堂本月7日在灣仔皇朝會舉行「仁愛堂董事局宴請傳媒暨服務巡禮 2023」，向公眾介紹最新服務發展，覆蓋不同階層，當中仁愛堂第44屆董事局戴凱倫主席在致辭中表示，今年仁愛堂將以「擇善而行 愛眾扶群」的精神，承諾繼續拓展及改善仁愛堂的服務，為社會上不同階層的人士提供適切支援。



仁愛堂向公眾介紹最新服務發展，範疇覆蓋不同年齡層。（仁愛堂提供）

社會服務方面，仁愛堂於首個過渡性房屋項目「仁愛居」已順利落成及入伙，截至9月已簽約或入伙住戶已經超過七成七，單位採用橫向式的設計，增加開揚的窗戶，加強自然透光，確保屋內環境光線充足。仁愛堂會以發展宜居社區為目標，為仁愛居居民積極提供各方面的支援，例如課餘託管、再培訓課程及職業配對、推廣「惜物減廢、乾淨回收」的環保教育，亦會有流動醫療車及外展服務隊，為長者及其他居民提供方便而且優質的醫療服務，全方位照顧居民的身心健康。

另外，仁愛堂留意到社會關注照顧者的精神健康，推出「仁愛堂羅台秦關愛基金（精神健康）–仁心向晴照顧者支援計劃」，並將於屬下位於屯門、元朗、大埔、沙田、火炭及港島長者中心逐一成立護老者「Me Time Café」，除了讓他們能夠放鬆身心，亦可以讓護老者彼此交流。

仁愛堂創辦香港首支流動中醫醫療車隊，亦推行中西醫協作計劃。（仁愛堂提供）

醫療服務方面，仁愛堂2003年創辦香港首支流動中醫醫療車隊，已經服務全港市民達 20年，至今累計有35部，覆蓋全港超過 100 個服務點，仁愛堂更訂立「仁愛堂流動中醫醫療車20周年感謝日」，本年7月開始至明年2月，逢每月20日所有求診市民當日可於流動中醫醫療車免費接受內科診症及獲贈濃縮中藥一劑。

除了流動中醫醫療車之外，仁愛堂亦積極推行中西醫協作計劃，配合政府對中西醫協作的發展方針，仁愛堂將支援展開新的癌症先導計劃，包括在屯門醫院日間醫療中心及門診，為因化學治療引起的神經麻痺癌症患者提供針灸治療，預計於今年10月開始，今年年底至下年初，仁愛堂亦會於屯門醫院康復大樓開展中西醫協作中風治療服務。

仁愛堂一直重視青少年發展服務，過去6年一共8屆的「夢工匠計劃」培育55隊青年夢工匠團隊，當中有31隊團隊至今仍然繼續營運，計劃為地區培訓接近200位具社區事務實踐的青年領袖，仁愛堂將繼續提供青年社區服務，未來其中一個重點是進一步深化計劃內容，務求產生更大的社會影響力。

仁愛堂將繼續提供青年社區服務。（仁愛堂提供）

此外，仁愛堂成功申請「行政長官社會資助計劃 2021」，獲香港賽馬會慈善信託基金撥款3,695 萬元，將仁愛堂賽馬會社區及體育中心二樓，打造為一個綜合提供就業、培訓及創業支援服務中心，佔地大約2.5萬平方呎，名為「勇創其職-職涯規劃及創業支援服務中心」，快將投入服務，中心設有多技能訓練室，包括酒店房務室、美容室、寵物美容室、中西式廚房、護理室、電腦室，可以開辦多個行業導向的培訓課程，中心亦創建「愛搵工」的職位空缺搜尋平台，包括手機應用程式及網站，可為僱主及求職者提供招聘及求職服務。

培訓服務方面，仁愛堂今年宣佈成立「仁愛堂 YES 青年學院」。除了中學生及小學生生涯規劃服務外，亦會推行正向教育服務，例如舉辦正向心理學應用證書課程，學院亦開設創意及創新科技課程，同時提供大灣區青年交流服務。另外，學院亦會提供職業探索證書課程，學生可以進行體驗式學習。