牛潭尾發展料2028年動工 1/4屬綠化帶環評隻字不提被批忽視生態
《北部都會區行動綱領》日前出爐，發展局預告，明年將公布位於創新科技地帶的牛潭尾發展方案，早前預計可提供6,000個住宅單位。土木工程拓展署近日就牛潭尾地區發展，申請環評研究概要，文件顯示，牛潭尾具發展潛力地區的面積約為129公頃，選址內有農地、活躍魚塘和由漁護署管理的林地，亦貼近林村郊野公園、自然保育區和濕地保育區等，預料將會造成陸地生境損失和對具重要保育價值物種造成影響。另外，項目鄰近元朗錦繡花園和加州花園等私人屋苑，日後的發展將遮擋其景觀，亦會損害已開拓的山谷景觀。
當中擬議發展範圍內有估計約四分一土地屬於綠化地帶，惟文件卻隻字未提。長春社批評，當局擬將綠化地帶矮化作一般農地或棕地，是低估其生態價值，而牛潭尾一帶接連有多項發展，日後將會「變天」，憂慮現時的「斬件式」環評未能有效評估發展所造成的生態影響，促請當局應仔細研究綠化地帶，尤其是林地的情況，以及評估對鄰近濕地生境的影響。
只提及有沼澤、池塘、農田、植林區、活躍魚塘等
土拓署提交的工程項目簡介指，牛潭尾具發展潛力地區的面積約為129公頃，擬申請的環評研究，涵蓋新田公路以東、鄰近錦繡花園、潭尾軍營、林村郊野公園和牛潭尾濾水廠一帶，當局將會根據環評研究結果，確定擬議發展的選址和範圍。
文件提到，擬在牛潭尾地區興建連接新田科技城及現有新田公路的道路網絡、住宅，以及醫院和教育機構配合新田科技城發展的用途等，預計建造工程將於2028年第一季開始，2036年第四季完工，擬議項目有望在2034至2036年期間入伙。
擬議研究範圍，估計當中約有四分一範圍屬於綠化地帶，惟文件內陸地生態的部份對此隻字未提，僅提到具發展潛力區內有沼澤／蘆葦、河道、池塘、農田、由漁護署管理的緩解林地、植林區、活躍魚塘等，並強調相關生態資源可記錄到的具重要保育價值物種數目屬於低。
另外，文件亦提到，現有生態易受破壞的地區包括林村郊野公園、自然保育區、濕地保育區、濕地緩衝區、綜合發展區及濕地保護區。
施工將對陸地生境造成影響 包括漁護署管理緩解林地
當局預計施工和營運期間，將會對陸地生境造成影響，包括漁護署管理的緩解林地將因收地發展而導致直接生境損失；對有特定棲息地等野生動物造成直接影響；營運階段的人類活動或干擾增加，亦會令附近的生境和相關野生動物受間接影響，但將會在在設計階段仔細規劃發展內容和建造工程，以減少潛在的生態影響，並會與漁護署就林地補償達成協議。
研究範圍涵蓋北環綫等鐵路設施發展
另外，文件指，具發展潛力區內現有的土地用途包括露天倉庫、汽車服務中心、鋸木廠、水泥製品廠、貨倉和工場等，均屬潛在的受污染土地，受污染的土地或會對施工團隊，以及未來牛潭尾地區的使用者構成潛在健康風險。
值得注意是的，研究範圍內亦涵蓋北環綫等鐵路設施發展，但當局指相關工程將有獨立環評研究，但新田科技城、北環綫、沙埔公營房屋發展、北部都會區公路等，均會與牛潭尾發展互相影響。
除了生態影響外，文件又指，牛潭尾有獨特特徵和價值的景觀資源，包括鄉村／果園和已開拓的山谷將會受到一定程度的影響，區內的樹木（包括6棵受關注的樹木）亦有機會被砍伐作土地平整和道路工程，鄰近的錦綉花園、加州花園、部份林村郊野公園的景觀和視覺將會受影響，但當局將會採用美觀的建築物設計和種植新樹等，以減少對區內的影響。
有10幢已獲評級歷史建築物
具潛力發展區的南面進入部份牛潭尾具考古研究價值的地點，當中有10幢已獲評級的歷史建築物，當局指將於環評階段進行詳細文化遺產影響評估，並在必要時將進行考古調查，將會盡可能避免對文化遺產資源帶來影響。擬議發展範圍內的已評級歷史建築包括：
．二級歷史建築物：新圍村57號
．三級歷史建築物：新圍村35、36、50、51、62、70、71、87號，以及新圍村61號漢廬
長春社：有矮化綠化地帶生態價值之嫌
長春社公共事務經理吳希文表示，擬議發展範圍內，綠化地帶佔很大部份，但當局在文件中未有將相關用地列入敏感受體和易受破壞地區，亦無說明其保育價值，卻疑似將綠化帶當作一般農地或棕地處理，有矮化綠化地帶生態價值之嫌。他特別提到，牛潭尾地區過去幾年山火頻繁，令該區植被不斷減少，漁護署管理的林地成為該區碩果僅存的林地，認為當局不能忽視其生態價值，促請當局在環評中仔細研究相關生態敏感區。
他又指，以往多宗發展申請的生態研究顯示，雖然擬發展範圍內的牛潭尾排水道是人為建成，但卻有多種冬候鳥出沒，包括黑臉琵鷺，惟當局斬件式做環評，加上未有將錦繡花園旁邊的簡約公屋、附近的綠化地帶發展等納入研究，認為是低估接二連三的發展對生態的負荷，憂慮該區大規模發展後，將會趕絕冬季鳥的棲息，對生態造成難以補救的影響。