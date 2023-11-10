牛潭尾發展料2028年動工　1/4屬綠化帶環評隻字不提被批忽視生態

《北部都會區行動綱領》日前出爐，發展局預告，明年將公布位於創新科技地帶的牛潭尾發展方案，早前預計可提供6,000個住宅單位。土木工程拓展署近日就牛潭尾地區發展，申請環評研究概要，文件顯示，牛潭尾具發展潛力地區的面積約為129公頃，選址內有農地、活躍魚塘和由漁護署管理的林地，亦貼近林村郊野公園、自然保育區和濕地保育區等，預料將會造成陸地生境損失和對具重要保育價值物種造成影響。另外，項目鄰近元朗錦繡花園和加州花園等私人屋苑，日後的發展將遮擋其景觀，亦會損害已開拓的山谷景觀。

當中擬議發展範圍內有估計約四分一土地屬於綠化地帶，惟文件卻隻字未提。長春社批評，當局擬將綠化地帶矮化作一般農地或棕地，是低估其生態價值，而牛潭尾一帶接連有多項發展，日後將會「變天」，憂慮現時的「斬件式」環評未能有效評估發展所造成的生態影響，促請當局應仔細研究綠化地帶，尤其是林地的情況，以及評估對鄰近濕地生境的影響。



牛潭尾具發展潛力地區的面積約為129公頃，擬申請的環評研究，涵蓋新田公路以東、鄰近錦繡花園、潭尾軍營、林村郊野公園和牛潭尾濾水廠一帶。（文件截圖）

只提及有沼澤、池塘、農田、植林區、活躍魚塘等

土拓署提交的工程項目簡介指，牛潭尾具發展潛力地區的面積約為129公頃，擬申請的環評研究，涵蓋新田公路以東、鄰近錦繡花園、潭尾軍營、林村郊野公園和牛潭尾濾水廠一帶，當局將會根據環評研究結果，確定擬議發展的選址和範圍。

文件提到，擬在牛潭尾地區興建連接新田科技城及現有新田公路的道路網絡、住宅，以及醫院和教育機構配合新田科技城發展的用途等，預計建造工程將於2028年第一季開始，2036年第四季完工，擬議項目有望在2034至2036年期間入伙。

擬議研究範圍，估計當中約有四分一範圍屬於綠化地帶，惟文件內陸地生態的部份對此隻字未提，僅提到具發展潛力區內有沼澤／蘆葦、河道、池塘、農田、由漁護署管理的緩解林地、植林區、活躍魚塘等，並強調相關生態資源可記錄到的具重要保育價值物種數目屬於低。

牛潭尾擬議發展位於錦繡花園以東，預計錦繡花園和加州花園等私樓景觀將會被遮擋。（Google Map截圖）

另外，文件亦提到，現有生態易受破壞的地區包括林村郊野公園、自然保育區、濕地保育區、濕地緩衝區、綜合發展區及濕地保護區。

林村郊野公園內的雞公嶺屬於牛潭尾發展受影響的生態敏感地區之一。（漁護署圖片）

施工將對陸地生境造成影響 包括漁護署管理緩解林地

當局預計施工和營運期間，將會對陸地生境造成影響，包括漁護署管理的緩解林地將因收地發展而導致直接生境損失；對有特定棲息地等野生動物造成直接影響；營運階段的人類活動或干擾增加，亦會令附近的生境和相關野生動物受間接影響，但將會在在設計階段仔細規劃發展內容和建造工程，以減少潛在的生態影響，並會與漁護署就林地補償達成協議。

牛潭尾擬議發展區內，現有生態易受破壞的地區包括林村郊野公園、自然保育區、濕地保育區、濕地緩衝區、綜合發展區及濕地保護區。（文件截圖）

研究範圍涵蓋北環綫等鐵路設施發展

另外，文件指，具發展潛力區內現有的土地用途包括露天倉庫、汽車服務中心、鋸木廠、水泥製品廠、貨倉和工場等，均屬潛在的受污染土地，受污染的土地或會對施工團隊，以及未來牛潭尾地區的使用者構成潛在健康風險。

值得注意是的，研究範圍內亦涵蓋北環綫等鐵路設施發展，但當局指相關工程將有獨立環評研究，但新田科技城、北環綫、沙埔公營房屋發展、北部都會區公路等，均會與牛潭尾發展互相影響。

除了生態影響外，文件又指，牛潭尾有獨特特徵和價值的景觀資源，包括鄉村／果園和已開拓的山谷將會受到一定程度的影響，區內的樹木（包括6棵受關注的樹木）亦有機會被砍伐作土地平整和道路工程，鄰近的錦綉花園、加州花園、部份林村郊野公園的景觀和視覺將會受影響，但當局將會採用美觀的建築物設計和種植新樹等，以減少對區內的影響。

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有10幢已獲評級歷史建築物

具潛力發展區的南面進入部份牛潭尾具考古研究價值的地點，當中有10幢已獲評級的歷史建築物，當局指將於環評階段進行詳細文化遺產影響評估，並在必要時將進行考古調查，將會盡可能避免對文化遺產資源帶來影響。擬議發展範圍內的已評級歷史建築包括：

．二級歷史建築物：新圍村57號



．三級歷史建築物：新圍村35、36、50、51、62、70、71、87號，以及新圍村61號漢廬



長春社公共事務經理吳希文。（資料圖片／鄭子峰攝）

長春社：有矮化綠化地帶生態價值之嫌

長春社公共事務經理吳希文表示，擬議發展範圍內，綠化地帶佔很大部份，但當局在文件中未有將相關用地列入敏感受體和易受破壞地區，亦無說明其保育價值，卻疑似將綠化帶當作一般農地或棕地處理，有矮化綠化地帶生態價值之嫌。他特別提到，牛潭尾地區過去幾年山火頻繁，令該區植被不斷減少，漁護署管理的林地成為該區碩果僅存的林地，認為當局不能忽視其生態價值，促請當局在環評中仔細研究相關生態敏感區。

他又指，以往多宗發展申請的生態研究顯示，雖然擬發展範圍內的牛潭尾排水道是人為建成，但卻有多種冬候鳥出沒，包括黑臉琵鷺，惟當局斬件式做環評，加上未有將錦繡花園旁邊的簡約公屋、附近的綠化地帶發展等納入研究，認為是低估接二連三的發展對生態的負荷，憂慮該區大規模發展後，將會趕絕冬季鳥的棲息，對生態造成難以補救的影響。