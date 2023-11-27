顯徑站附近發現16種鳥類　港鐵於車站外圍安裝鳥巢箱提供棲息地

港鐵顯徑站於今年9月在英國建築研究院綠色建築評估系統 BREEAM In-Use 獲得「出色」（Excellent）評級，成為全球首個榮獲此認證的鐵路車站。港鐵公司車務工程服務及創科總管陳慶強指，車站作為社區的一部份，希望盡量與周圍環境融合，所以於車站外圍安裝了3個鳥巢箱，為鳥類提供棲息的環境。車站採用太陽能光伏系統發電，室內安裝了超聲波流量計及碳排放監察裝置，以達致節能減排的效果。



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顯徑站設3個鳥巢箱 站內還有300平方米太陽能面板

屯馬線顯徑站於2020年2月啟用，設計規劃、建造和營運多方面均融入環保元素，包括採納自然採光及通風的半開放式設計，佔地5,000平方米的綠化天台系統等等。港鐵公司車務工程服務及創科總管陳慶強表示，經評估之後發現，顯徑站附近有16種鳥類，包括珠頸斑鳩、麻雀、紅耳鵯、白頭鵯和烏領椋鳥等等，為市區常見的鳥類品種。港鐵於過去一年在車站外圍安裝共3個鳥巢箱，希望可以解決不同雀鳥於繁殖期間築巢的需要。

此外，港鐵合計安裝約300平方米面積的太陽能面板，包括於車站頂位置安裝了17塊太陽能軟板及123塊單晶太陽能板，連接電網供站內使用，預計每年產電量約5萬千瓦小時。月台設有3塊太陽能玻璃幕牆，產生的電力可供幕牆附近的風扇使用，預計每年產電量約1千瓦小時。車站出入口的行人路安裝了44塊具防水功能的可踏式路面太陽能板，為旁邊的燈箱供電，預計每年產電量約700千瓦小時。

安裝超聲波流量計 監察站內水流量

他續指，為了提升水資源效益，港鐵亦於顯徑站安裝超聲波流量計監察水流量，並於洗手間安裝提升用水效益的設備。港鐵亦於車站室內安裝二氧化碳感應器，監察温室氣體排放，以助管理日常營運中的能源使用和確保良好的室內空氣環境。陳慶強表示，新鐵路項目將參考綠色建築標準設計及建造，並以達致由香港綠色建築議會「綠建環評」（BEAM Plus）的金級或以上認證為目標。