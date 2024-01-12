沙田機場巴士｜龍運A42下周起全日營運　增港珠澳大橋香港口岸站

龍運沙田機場巴士上月實施新安排，A41號線「一拆三」，原來A41路線減班次並行經大圍，新增A42及A46線，但來回各只營運約半天，有居民不滿安排。龍運巴士今（12日）宣布，下周一（15日）起來往沙田黃泥頭至機場的A42號線，將提升至全日服務，30至60分鐘一班車，同時新增港珠澳大橋香港口岸站。



龍運巴士宣布下周一（15日）起來往沙田黃泥頭至機場的A42號線提升至全日服務。（資料圖片／梁鵬威攝）

30至60分鐘一班

龍運今日宣布，來往沙田黃泥頭至機場A42號線下周一起會提升至全日服務，同時新增港珠澳大橋香港口岸站，進一步提升沙田水泉澳、乙明、顯徑和大圍區往返機場及港珠澳大橋的巴士服務。

A42線變為全日服務後，黃泥頭首班車將於清晨5時35分開出，並營運至晚上9時35分；機場首班車則早上10時開出，營運至凌晨12時。來回方向均30至60分鐘至一班車。

A41號線「一拆三」惹爭議

沙田機場巴士上月3日改組，把A41號線「一拆三」，原有的A41號線服務覆蓋大圍，並減班次至30至40分鐘一班車；另外新增兩條分別在黃泥頭及火炭開往機場的A42及A46號線，但往機場方向只營運至下午約2時，返回方向則只在之後時間營運。

改組方案引起部份居民不滿，認為令沙田區機場巴士服務變差，例如有乘客需企足全程、行李箱要放到輪椅座等。龍運當時指會提升A42及A36服務，計劃本月初提升A42線至全日服務；A46線則計劃於3月提升至全日服務。