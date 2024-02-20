城巴4及971線推雙向分段收費裝11部回贈機　有意引入快速公交系統

城巴正就專營權合併整合路線，城巴表示，計劃在南區及中西區作試點，料今年內在4號及971號兩條整合路線推出雙向分段收費，並在11個客流多的巴士站加裝分段收費回贈機，乘客坐上述路線並於短程下車，落車前可到車頭拍卡，或在有回贈機的車站落車後拍卡，即可獲享分段優惠及取回車費差額。城巴稱正考慮將安排擴至將軍澳及東區，及透過宣傳教育提醒乘客要拍卡，減少不當使用2元乘車優惠情況。



另外政府正研究引入智軌(ART)、雲巴或快速公交系統（BRT）模式營運東九龍綫，城巴稱一直有意引入BRT，為巴士設專道。



城巴今日（20日）舉行傳媒春茗，指去年城巴新巴專營權合併後，路線整合工作仍在進行中，包括考慮部份短途線客量後，將其併入路線重複或大致相同的長途線，做到加密班次，又稱之前整合的38號線，在合併後客量升6.2%。

4號及971號線年內推雙向分段

城巴稱，將在新區域實施雙向分段收費優惠，大部份會是整合後的路線，首階段會以南區及中西區作試點，希望今年內在4號及971號線營運；其中原來48及71號線會併入4號線，屆時可將班次由20分鐘一班提升至8至12分鐘，至於43M線就會併入971線。

城巴會陸續在南區及中西區11個客流較多的車站，安裝分段收費回贈機，目前正就最後樣式做敲定。屆時乘客坐有雙向分段收費巴士的短程路線時，落車前可到車頭拍八達通機、信用卡機及掃乘車二維碼等，或在有回贈機的站落車後拍卡，即可獲享分段優惠，並取回車費差額

整合後坐4號線短程路線 可節省$2.8

城巴舉例指，整合後由黃竹坑開往中環的4號線全程收費6.7元，若在原來48號路線內、即華富道站或之前，只會收取3.9元分段收費，乘客上車拍卡後，落車也可拍卡取回差額2.8元。城巴指有意將計劃擴展至將軍澳區及東區。

城巴：會教育市民落車拍卡 減不當使用$2優惠情況

問及大推雙向分段收費會否鼓勵乘客「長車短搭」，令政府對2元乘車優惠補貼增加，城巴商務總監吳義君稱，推計劃前會考慮相關路線客流是否適合，更會增加宣傳，提醒乘客坐雙向收費的短程路線落車要拍卡。

至於會否對區內小巴客流造成影響，吳稱相信運輸署審批前，已就會否影響區內其他交通工具進行研究。城巴指在整合路線後，會推出「城巴主幹線」概念，推出更簡單清晰的路線分類，並宣傳多條「主打路線」並重新命名，以4號線為例，會命名為「薄扶林線」。

有意引入BRT 設巴士專線

政府正研究東九龍綫營運模式，包括考慮引入智軌（Autonomous Rail Rapid Transit,ART）、雲巴或快速公交系統（Bus Rapid Transit,BRT）。吳義君指，城巴有意引入BRT，認為不必與有軌運輸系統綁死，BRT只須有巴士專線即可營運，又稱既然雲巴也須建架空天橋，「咁起條天橋整巴士專線咪得囉」，強調BRT不受軌道限制，是合適的交通工具。

至於新能源巴士方面，城巴稱首部雙層氫能巴士即將啟航行駛20號線，上月已培訓車長及相關後勤人員，年內會在港島裝加氫站，及多購5部氫能及5部電動巴士做並行測試，以決定日後購入比例。城巴稱，雖然目前氫能巴士使用碳排放較高的「灰氫」，但相信技術發展後有機會能用更環保的「綠氫」。

另外，城巴稱客量至今已恢復疫情前9成，機場綫則回復至疫情前8成半，隨市民出行變化，港珠澳大橋綫甚至已「跑贏疫情」，早前就深圳灣口岸於新春期間通宵開放特別營運的NB3，於凌晨12時至1時錄得較多客流，之後則較為疏落。