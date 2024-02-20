元宵節綵燈會｜3個地方即日至正月十六舉辦　賞燈更有表演睇

本周六（24日）正月十五元宵節，康文署今日（20日）公布由即日至下周日（25日，正月十六）會於香港文化中心露天廣場、香港單車館公園、天水圍公園及銀座廣場舉辦「甲辰年元宵綵燈會」，展示不同主題的璀璨綵燈，並安排連串精活動讓市民免費參與。



香港文化中心露天廣場的繽紛綵燈。（政府新聞處圖片）

中國傳統節目及本地音樂舞蹈表演

康文署表示，繼本月初在香港文化中心露天廣場展出以青龍為主題、代表春天生機的的春節綵燈，今日起至25日會於香港文化中心露天廣場、香港單車館公園、天水圍公園及銀座廣場舉辦「甲辰年元宵綵燈會」，展示不同主題的璀璨綵燈並安排連串活動，歡迎市民參與，費用全免。

署方續指，三個場地的特色綵燈亮燈時間為上述期間每晚6時至11時，並於特定日子分別舉行綵燈晚會，舉辦一系列富有中國傳統特色的節目。例如，市民可欣賞到湖北省演藝集團的民族歌舞、雜技、黃梅戲及魔術表演，以及本地年輕藝術家和地區團體在「青年之夜」的流行音樂和舞蹈表演等。另外，香港電台精裝流動廣播車會化身為「元宵POP UP LIVE」流動直播室，與現場觀眾歡度佳節。

各場元宵綵燈會詳情如下：

1. 香港文化中心露天廣場



-2月20日至2月25日有以「迎春接福・祥龍獻瑞」為題，透過各式喜慶綵燈及穿梭於年花間的舞龍水池燈組，呈現春暖花開、萬物生機勃勃的新春氣氛，以及燈謎競猜

-2月23日晚上7時30分至9時30分有青年之夜，由本地年輕藝術家和地區團體擔綱演出，包括舞蹈、中樂、流行音樂和樂隊表演

-2月24日晚上7時30分至10時有綵燈晩會，有湖北省演藝集團民族歌舞及雜技表演、元宵POP UP LIVE、歌舞及舞蹈表演

2. 香港單車館公園



-2月20日至2月25日有以「童趣夢幻樂園」為主題，透過一系列富有童趣及色彩繽紛的燈組，與大人和小朋友一同共度良宵佳節及燈謎競猜

-2月23日晚上7時30分至10時有綵燈晩會，有湖北省演藝集團民族歌舞及雜技表演、元宵POP UP LIVE、流行音樂表演、舞麒麟演出及示範體驗

3. 天水圍公園及銀座廣場



-2月20日至2月25日有主題為「『龍』情蜜意慶新歲」，以龍鳳呈祥的大型走馬燈迎接市民，連同場內其他可愛動物綵燈，與市民喜迎龍年，祝賀大家平安吉祥及燈謎競猜

2月25日晚上7時30分至10時有綵燈晩會，有湖北省演藝集團民族歌舞及雜技表演、元宵POP UP LIVE、花式跳繩、街舞、流行音樂及舞蹈表演