DSE 2025｜Chemistry化學科攻略　講解常見錯誤、分享溫習建議

文:香港數理教育學會化學組主席、東華三院甲寅年總理中學STEM統籌主任楊偉樑老師

相信同學已經密鑼緊鼓地準備2025年香港中學文憑試 (HKDSE)。今天,我將與大家分享一些有關化學科的備考建議。



一、了解考試範圍

在操練歷屆試題時,同學可能會疑惑,哪些內容已經不在最新評估範圍 (out of syllabus)。其實,《化學課程及評估指引(中四至中六)》已詳細列明「學生應學習」的內容及「學生應能」的技巧。該文件已上載於教育局網頁,供大家參閱。例如,在「酸和鹽基」的課題中,文件清晰指出學生應學習「以mol dm⁻³ (摩爾濃度) 表示溶液的濃度」,並應能「把溶液的摩爾濃度轉換為以g dm⁻³為單位」及「進行有關溶液濃度的計算」。由此可見,不同課題均列明了需掌握的知識與技能。

需要注意的是,《化學課程及評估指引(中四至中六)》已於2018年更新,並適用於2021年DSE。因此,2020年或以前的一些DSE課題,例如C₆₀的結構和銅的純化等,已經不在更新後的評估範圍內。

在溫習歷屆試題時,建議同學以近年DSE試題為主。如果希望練習香港中學會考 (HKCEE) 或香港高級程度會考 (HKALE) 的題目,也需清楚了解這些題目與現行課程的相關性及答題要求。

二、了解不同題型

考試中的實驗題往往是同學表現較弱的部分。這類題目需要同學理解實驗目的、原理、步驟、數據分析及必要的安全措施。例如,在滴定測試 (titration) 中,需注意移液管 (pipette) 和滴定管 (burette) 在實驗前的清洗方法,以及滴定管讀數準確至0.05cm³。同學在日常實驗課中,也應多留意實驗裝置,例如電解裝置、微型實驗和氣體收集裝置等。

此外,若題目涉及不熟悉情景 (unfamiliar situation),同學也不必緊張,應仔細閱讀題目提供的資訊,因為這些資訊通常是作答時必須考慮的關鍵。

三、注意答題常見錯誤

考評局的網頁已上載「考生表現示例」,用以說明第一級至第五級的典型表現。同學溫習時,可以從歷屆試題中的考生表現了解常見錯誤,並記錄容易失分的地方。以下是一些需注意的答題示例:

1.預期觀察 (expected observation) 類型的題目

例如:請指出鋅 (zinc) 放入硝酸銅(II) 溶液 (copper(II) nitrate solution) 的預期觀察。部分同學可能錯誤回答「生成了銅 (copper is formed)」,但正確答案應為「紅棕色固體澱積在鋅的表面 (reddish-brown solid deposits on the surface of zinc)」。

2.熱化學方程式

在書寫熱化學方程式 (thermochemical equation) 時,需標明物質的狀態 (state) 並包括反應焓變 ∆H (enthalpy change)。

3.測試氣體的酸性或鹼性

測試酸性或鹼性氣體時,需使用「濕潤的石蕊試紙 (moist litmus paper)」,而非「石蕊試紙」。因為氣體需要溶於水才能展現酸或鹼的特性。例如:氨氣 (ammonia gas) 會使濕潤的紅色石蕊試紙變為藍色。

四、溫習建議

1.找出課題之間的關聯性

化學課題之間有密切的關聯性,找出這些聯繫有助於同學融會貫通。例如,「酸和鹽基」中的「強酸與弱酸」,與「反應速率」、「中和焓變」及「化學平衡」等都是相關的課題。

2.選修部分也是重點

雖然選修課題通常安排在高中後期講授,同學可能沒有太多時間溫習,但選修部分仍值得重點溫習。試卷二的題目相對較為典型,溫習難度較低。此外,選修部分的一些內容與必修部分相關聯,例如「工業化學」與「反應速率」、「材料化學」與「聚合物」、「分析化學」與「酸和鹽基」以及「碳化合物」的化學測試。

希望同學在文憑試中取得佳績!

文章作者:楊偉樑老師



楊偉樑老師為香港數理教育學會化學組主席、東華三院甲寅年總理中學STEM統籌主任。