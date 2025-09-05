DSE｜明年考試下周四起報名　考評局：詳細審核每宗特殊報考申請

考評局周四（9月4日）公布，明年香港中學文憑試（DSE）於下周四（9月11日）起接受報名，截止日期10月8日。考評局表示，報考者如常分為「學校考生」及「自修生」兩類，在同一年度的考試，任何符合資格人士均可申請參加文憑試，但不接受考生以雙重身份報考。



考評局公布，明年香港中學文憑試（DSE）於下周四（9月11日）起接受報名，截止日期10月8日。(考評局提供/資料圖片)

自修生首次應考或未滿19歲須特殊申請

根據規定，「學校考生」必須是在2025／2026學年已獲批准參加2026年文憑試之註冊學校之中六正讀生，並在該校之註冊地址上課。「自修生」則符合下列其中一項條件即可，分別是曾應考文憑試；又或以考試年份之1月1日計算，已足19歲。未能符合上述所列條件，須經特殊報考申請以「自修生」身份報考文憑試，考評局會按個別情況考慮每宗申請。

考生可從任何甲類、乙類及丙類科目中，報考最多八科。2026年文憑試可供報考的科目包括：

(1) 甲類科目：23個高中科目

(2) 乙類科目：59個應用學習科目（只供學校考生報名）

(3) 丙類科目：6個其他語言科目，包括法語、德語、日語、韓語、西班牙語及新增的烏爾都語

考評局公布，明年香港中學文憑試（DSE）於下周四（9月11日）起接受報名，截止日期10月8日。(考評局提供/資料圖片)

考評局強調，會嚴格執行考試規則，詳細審核每宗特殊報考申請，確保申請人符合報考資格，並提供真確的資料及證明文件，才獲准報考。如有需要，局方保留要求申請人向相關官方部門申請補充文件之權利。任何試圖提供虛假資料或文件等涉嫌違法行為，將轉交執法機構跟進。